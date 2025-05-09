Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 10-11 мая
- При каких условиях возможны заморозки
- В каких областях будут дожди, а где будет сухая погода
Погода в Украине в выходные, 10 и 11 мая, будет дождливой и прохладной. Атмосферные фронты обусловят осадки различной интенсивности.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что только в Луганской и Донецкой областях в выходные в целом будет преобладать сухая погода.
Также в субботу большая часть юга тоже будет без существенных осадков.
"Завтра, в субботу, холоднее всего будет в западных областях, днем всего +7...+12 градусов да еще и с дождем. На остальной территории Украины 10-го мая +11...+15, на юге +14...+17 градусов. В воскресенье практически повсеместно в Украине ожидается холодная погода с дневной температурой воздуха +9...+14 градусов, на юге +13...+17 градусов", - рассказала Диденко.
Она также отметила, что в ночные часы при прояснениях есть вероятность заморозков на почве.
Погода в Киеве в выходные
В Киеве в субботу, 10-го мая, будет небольшой дождь с прояснениями. Температура воздуха максимально составит +13 градусов.
В воскресенье, 11-го мая, в столице Украины задождит почти на весь день. Максимально будет +11 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, будут мокрый снег, заморозки и дождь - украинцам назвали дату опасной погоды. Похолодание снова накроет Украину - синоптик сказала, в каких областях будет холоднее всего.
Также ранее сообщалось, что Украину атакует мощный циклон - стало известно, где будет засыпать снегом и заливать дождями. Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.
Напомним, на Солнце зафиксировано мощное извержение - стало известно, стоит ли ждать геомагнитных бурь. Специалисты продолжают внимательно наблюдать за состоянием солнечной активности.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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