Пятна на белой одежде исчезнут за секунды: 2 лучших способа, как от них избавиться

Вы узнаете:
- Как вывести пятно на белой одежде
- Как избавиться от пятен, которые не отстирываются
Пятна на белой одежде могут стать настоящей проблемой, особенно если они уже въелись и от них не удается избавиться обычными способами.
Главред разобрался, как вывести любое пятно с белой одежды с помощью простых средств, которые у большинства из нас есть под рукой.
1. Средство для мытья посуды и перекись водорода
Стилист Джанна Кук из Frugal Stylist в видео на YouTube-канале ehowbeauty рассказала о простом и быстром способе, как вывести пятна с белой одежды. Она показала, как избавляется от пятна от кетчупа на белой футболке, но таким образом можно удалить и другие пятна.
"Чтобы вывести это пятно от кетчупа с моей красивой белой футболки, я возьму пульверизатор и наполню его равными частями средства для мытья посуды и перекиси водорода. Далее надо встряхнуть емкость, чтобы все перемешалось. Далее положить немного пищевой соды на само пятно и побрызгать его раствором из пульверизатора", - пояснила стилист.
После этого нужно взять зубную щетку и тщательно потереть пятно.
Смотрите видео о том, как избавиться от пятен на белой одежде с помощью средства для мытья посуды и перекиси водорода:
2. Перекись водорода
Для того, чтобы избавиться от желтых пятен на одежде, можно использовать перекись водорода, рассказала автор YouTube-канала Sheets Laundry Club ("Клуб стирки простыней").
"Случаются ли у вас желтые пятна на белых рубашках? Вот как от них избавиться. Сначала возьмите бутылку перекиси водорода. Покройте участок ткани с желтой окраской перекисью водорода. Полностью замочите пятно в перекиси. Затем оставьте минимум на тридцать минут", - отмечается в видео.
Когда это время пройдет, нужно постирать одежду привычным способом.
"Как только одежда будет постирана, желтые пятна исчезнут", - отметила автор видео.
Смотрите видео о том, как избавиться от пятен на белой одежде с помощью перекиси водорода:
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Сколько порошка сыпать в стиралку
Стандартный норматив при стирке белья – 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2–3 ложек будет вполне достаточно.
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