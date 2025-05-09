Пятна на белой одежде исчезнут за секунды: 2 лучших способа, как от них избавиться

Чтобы вывести пятна на белой одежде, достаточно будет использовать два простых средства, которые есть у каждого дома.

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Пятна на белой одежде исчезнут за секунды с помощью этих способов/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

Как вывести пятно на белой одежде

Как избавиться от пятен, которые не отстирываются

Пятна на белой одежде могут стать настоящей проблемой, особенно если они уже въелись и от них не удается избавиться обычными способами.

Главред разобрался, как вывести любое пятно с белой одежды с помощью простых средств, которые у большинства из нас есть под рукой.

1. Средство для мытья посуды и перекись водорода

Стилист Джанна Кук из Frugal Stylist в видео на YouTube-канале ehowbeauty рассказала о простом и быстром способе, как вывести пятна с белой одежды. Она показала, как избавляется от пятна от кетчупа на белой футболке, но таким образом можно удалить и другие пятна.

"Чтобы вывести это пятно от кетчупа с моей красивой белой футболки, я возьму пульверизатор и наполню его равными частями средства для мытья посуды и перекиси водорода. Далее надо встряхнуть емкость, чтобы все перемешалось. Далее положить немного пищевой соды на само пятно и побрызгать его раствором из пульверизатора", - пояснила стилист.

После этого нужно взять зубную щетку и тщательно потереть пятно.

Смотрите видео о том, как избавиться от пятен на белой одежде с помощью средства для мытья посуды и перекиси водорода:

2. Перекись водорода

Для того, чтобы избавиться от желтых пятен на одежде, можно использовать перекись водорода, рассказала автор YouTube-канала Sheets Laundry Club ("Клуб стирки простыней").

"Случаются ли у вас желтые пятна на белых рубашках? Вот как от них избавиться. Сначала возьмите бутылку перекиси водорода. Покройте участок ткани с желтой окраской перекисью водорода. Полностью замочите пятно в перекиси. Затем оставьте минимум на тридцать минут", - отмечается в видео.

Когда это время пройдет, нужно постирать одежду привычным способом.

"Как только одежда будет постирана, желтые пятна исчезнут", - отметила автор видео.

Смотрите видео о том, как избавиться от пятен на белой одежде с помощью перекиси водорода:

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