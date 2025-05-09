Ни одной капли химии не понадобится: самый эффективный способ от пырея на огороде

Есть только один способ избавиться от пырея на огороде раз и навсегда - все остальные методы не дадут такого эффективного результата.

https://glavred.info/sad-ogorod/ni-odnoy-kapli-himii-ne-ponadobitsya-samyy-effektivnyy-sposob-ot-pyreya-na-ogorode-10663079.html Ссылка скопирована

Какой самый эффективный способ от пырея на огороде/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

Как избавиться от пырея народными средствами

Какой способ будет самым эффективным для устранения такой проблемы

Пырей является одним из самых надоедливых сорняков, который может появляться на огороде и в саду. Если он уже появился на участке, избавиться от него непросто, ведь он распространяется очень быстро и имеет хорошо разветвленную и очень крепкую корневую систему.

На своем YouTube-канале садовод Oli Pea рассказал о том, как вывести пырей с огорода в домашних условиях. Он отметил, что этот сорняк быстро захватывает грядки, и независимо от того, чем вы его укрываете или мульчируете, он просто будет возвращаться, прорастая сквозь грядки.

По словам Оли, такие методы, как укрытие участка с пыреем картоном, слоями компоста или древесной стружки не работают, ведь этот сорняк прорастает просто сквозь них и все равно распространяется.

"Я знаю, что есть такие методы, как накрытие земли картоном и слоями компоста или древесной стружки. Но я делал это в некоторых частях этого сада, и пырей все еще пробивается сквозь нее", - отметил он.

Садовник отметил, что избавиться от пырея быстро и просто не получится - придется приложить немного усилий и потратить немного времени.

Он отметил, что лучший способ, как избавиться от пырея - это перекопка участка. Нужно перекопать участок вилами и вытащить из него весь пырей вместе с корневыми системами.

"Вам понадобятся садовые вилы, немного усилий и тачка, чтобы вы могли вытащить его из земли. Пырей довольно легко узнать по его длинным корням, похожим на траву. Это растение действительно похоже на любую траву. Но если копнуть немного глубже, вы найдете эти длинные белые стебли, которые будто создают коврик под землей. Это как раскапывать ковер. А если уж на то, чтобы избавиться от них, возьмите садовые вилы, просто поднимите их, вытащите корни на поверхность, а затем уберите их. Соберите как можно больше корней. Возможно, у вас не получится с первого раза, но нужно быть настойчивым", - отметил садовод.

Он отметил, что именно таким способом ему удалось избавиться от пырея в своем саду.

В то же время садовод дал совет - не стоит сразу что-то сажать или сеять на перекопанном участке. Надо подождать несколько недель, и те остатки пырея, которые вы пропустили, точно дадут о себе знать. А когда вы избавитесь от всех остатков, тогда можно будет использовать этот участок.

Смотрите видео о том, как избавиться от пырея:

Когда лучше всего перекапывать пырей на участке

На YouTube-канале Veggie Patch Ideas (Идеи для овощных грядок) автор рассказал, что лучшее время для перекопки пырея на огороде или в саду - после дождя. По словам садовода, тогда корни пырея вытягиваются из земли лучше, и будет меньше риска оставить в почве много оборванных корней, из которых этот агрессивный сорняк снова прорастет.

Смотрите видео о том, как избавиться от пырея:

Какие растения нельзя выращивать совместно/ Инфографика: Главред

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред