Почему неправильно говорить "випити горнятко кави": какой ошибки надо избегать

На самом деле неправильно употреблять слово "горнятко", когда мы говорим о емкости для кофе.

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Почему неправильно говорить "випити горнятко кави"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

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Почему неправильно говорить "випити горнятко кави"

Как правильно говорить

Время от времени можно услышать, как кто-то кого-то зовет "випити разом горнятко кави". Однако не все догадываются, что на самом деле так говорить не стоит.

Когда мы говорим об употреблении кофе, то здесь неуместно будет использовать слово "горнятко" как емкость для этого напитка. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Випити горнятко кави". Вы точно слышали такое или читали. Возможно кто-то приглашал вас на "горнятко кави". Но тут такое дело: "горнятко" - это не чашка", - отметила Багний.

Она объяснила, что "горнятко" - это маленький горшок, глиняная посуда, в которой варят пищу.

"Пить кофе из "горнятка" можно, но, согласитесь, удобнее пить кофе из "чашки" или "філіжанки", - добавила Багний.

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "випити горнятко кави":

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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