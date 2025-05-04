Что имеет ноги, но не ходит: такую загадку смогут разгадать лишь единицы

Ответ довольно прост - каждый из нас на самом деле сталкивался с этим в реальной жизни. Но непросто будет догадаться.

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Что имеет ноги, но не ходит/ коллаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua

Некоторые загадки бывают простыми только на первый взгляд. А если немного присмотреться и задуматься - то все окажется на так уж и легко.

Это можно сказать и о загадках, которые знакомы большинству из нас еще с детства. Когда мы их видим, сначала может возникать мысль: "Да это же просто - вот я сейчас за несколько секунд каждую из них разгадаю", а потом мы хватаемся за голову, ведь оказывается, что разгадка не такая уж и очевидная.

В следующей загадке нужно дать ответ на вопрос - что имеет ноги, но не ходит? Главред предлагает испытать свой интеллект и логическое мышление, попытавшись отыскать разгадку.

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Решение такой задачи требует от вас применения навыков логического и критического мышления.

Время на разгадывание загадки ограничено - дается всего 4 секунды. Если можете уложиться в это время, значит у вас острый, как бритва, ум.

Обычно люди с высоким интеллектом и сильными навыками решения проблем могут быстро разгадывать такие загадки.

Надо угадать, что имеет ноги, но не ходит/ Главред

Если вы разгадали загадку в течение четырех секунд, то вы точно относитесь к небольшому кругу самых умных людей.

Те, кто не смог выполнить задание, могут просмотреть ответ ниже.

Итак, ответ на эту загадку таков - это стол. Стол имеет четыре ножки, но он не может ходить.

Можете поделиться этой загадкой-испытанием с друзьями и семьей, чтобы увидеть, у кого самый острый ум.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где число 230 на картинке - такая загадка покорится только самым умным. Увидеть спрятанное число могут только те люди, мозг которых способен очень быстро обрабатывать большое количество информации.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 человека - от такой загадки голова будет идти кругом. Только "избранным" умникам удастся понять, где именно спрятаны несколько простых отличий, которые делают две картинки неодинаковыми.

Если вы любите головоломки, можете разгадать еще несколько таких загадок:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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