Где слово "так" среди множества букв: загадка, которая развеселит каждого

Такое задание восхитит своей сложностью, ведь оно только на первый взгляд кажется простым.

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Где слово "так" среди множества букв/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Главред

Некоторые загадки кажутся очень простыми, некоторые кажутся очень сложными - и баланс здесь очень трудно отыскать. Но что мы знаем наверняка - такие задания точно не оставят равнодушным ни одного человека.

Если вы раньше никогда не разгадывали головоломки - тогда не стоит проходить мимо загадки, которую мы сегодня вам дадим, ведь она является прекрасным выбором для того, чтобы попробовать такие задачи впервые. Но и для опытных разгадывателей головоломок она также подойдет - здесь каждый найдет для себя что-то свое.

В этой загадке нужно отыскать слово "так" среди большого количества букв, которые расположены случайным образом, сообщает Главред.

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На картинке очень много букв стоят в хаотичном порядке. Заметить среди них одно связное слово будет непросто.

Нужно найти слово в сетке, пытаясь сопоставить буквы в содержательной комбинации по горизонтали, вертикали или диагонали.

При этом придется спешить, ведь на загадку дается всего 10 секунд. Мало кому удастся справиться за такой короткий промежуток времени. Но Главред верит в своих читателей - мы уверены, что вам точно удастся разгадать эту загадку.

Где слово "так" среди множества букв/ Главред

Попробуйте не отвлекаться от этой сложной задачи и решить ее настолько быстро, как вам только удастся.

А когда справитесь с загадкой, можете проверить правильность своего ответа, взглянув на картинку внизу - там мы обозначили место, где именно расположено слово "так".

Непросто будет найти слово "так"/ Главред

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где число 230 на картинке - такая загадка покорится только самым умным. Увидеть спрятанное число могут только те люди, мозг которых способен очень быстро обрабатывать большое количество информации.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 человека - от такой загадки голова будет идти кругом. Только "избранным" умникам удастся понять, где именно спрятаны несколько простых отличий, которые делают две картинки неодинаковыми.

Если вы любите головоломки, можете разгадать еще несколько таких загадок:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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