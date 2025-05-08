Украину атакует мощный циклон: где будет засыпать снегом и заливать дождями

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 9 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 9 мая

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

В каких областях будут дожди, снег и заморозки

Погода в Украине 9 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

9-10 мая в северо-западных областях ожидаются сильные заморозки - до 5 градусов мороза. Синоптики объявили І уровень опасности.

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"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 9 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину атакует мощный циклон. В большинстве областей будут сильные дожди. В центральных областях температура воздуха будет 10-14 градусов тепла, а на востоке - 16-21 градус тепла.

В дальнейшем влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще будут оставаться холодными и не исключена вероятность заморозков при прояснениях.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 9 мая

В Украине 9 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди во многих областях Украины, могут быть даже грозы. В Карпатах прогнозируют мокрый снег. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла (в северо-западной части на поверхности почвы заморозки 0-5°), днем 8-13° тепла; на востоке и юго-востоке страны ночью 5-10°, днем 13-18°. На высокогорье Карпат ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 9 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +11...+19 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до 0...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 мая / фото: meteoprog

Погода 9 мая в Киеве

В Киеве 9 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 9-11°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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