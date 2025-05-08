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Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Марина Фурман
8 мая 2025, 11:36
1673
Спасатели показали, как выглядят заснеженные горы.
Погода в Карпатах
В горах выпал снег / фото: ГСЧС

Вы узнаете:

  • Где в Украине выпал снег
  • В каких областях 8 мая будет самая низкая температура 8 мая

Погода в мае не перестает удивлять. В Украину вернулась настоящая зима. В частности, в Карпатах, на горе Поп Иван, ударил мороз и насыпало два сантиметра снега. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в в четверг, 8 мая.

"Май маем, а в горах снова снег! На горе Поп Иван сегодня облачно, туман, видимость ограничена. Штиль. Температура воздуха минус 2° С", - говорится в сообщении.

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Спасатели просят туристов отложить горные походы.

"Рекомендуем воздержаться от походов на период осложнения погодных условий! Отправляясь в горы, следите за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах", - написали в ГСЧС.

Также по данным местных СМИ, заснежило Тростян во Львовской области и Драгобрат на Закарпатье.

Напомним, Главред писал, что погода в Украине 8 мая будет штормовой. 9-10 мая в северо-западных областях ожидаются сильные заморозки - до 5 градусов мороза. Синоптики объявили І уровень опасности.

погода 8 мая
Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: meteoprog

В Украине выпал снег - больше фото в нашем Telegram:

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Погода в Украине - последние новости

Напомним, до 11 мая, в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине летом 2025 года имеет все шансы стать аномально теплой - средняя температура ожидается на 1-1,5 °C выше климатической нормы. Наибольшая жара вероятна в июле.

Известно, что погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки. Тем временем прогнозы погодных сайтов обещают дождливый май на западе Украины. На востоке месяц будет достаточно теплым, а в Одесской области и в Крыму будет аномально холодно.

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Что такое ГСЧС?

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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