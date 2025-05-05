В Украину возвращается мокрый снег и морозы: синоптики назвали дату

Во многих областях Украины в ближайшие дни будут лить грозовые дожди.

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Прогноз погоды в Украине / фото: УНИАН

Что известно:

В Украине ударит похолодание

В Украину возвращаются заморозки и снег

Во многих областях будут дожди с грозами

Погода в Украине до конца будет прохладной. В эти дни вернутся даже заморозки и мокрый снег. Об этом заявил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

В последующие дни Украину накроет волна холодного воздуха с севера. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Также произойдет снижение температуры воздуха.

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Во вторник и среду дожди с грозами будут в большинстве областей. В четверг, 8 мая, осадки ожидаются на Закарпатье, Прикарпатье, на территории восточных и юго-восточных областей. В этот день ожидается мокрый снег в Карпатах.

Прогноз погоды в Украине / фото: meteoprog

"Завтра и в среду воздух в ночные часы остынет до 8-13 градусов, а в западных и северных областях несколько ниже - до 4-9 градусов тепла. Днем столбики термометров будут достигать 11-18, а в восточной и юго-восточной частях воздух прогреется до плюс 19-25 градусов. В четверг температура ночью будет снижаться до 1-8 градусов тепла", - сказал Иван Семилит.

В северных областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3 градуса мороза. Однако днем температура воздуха повысится до 12-19 градусов тепла.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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