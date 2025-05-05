В Украину возвращается мокрый снег и морозы: синоптики назвали дату

Что известно:
- В Украине ударит похолодание
- В Украину возвращаются заморозки и снег
- Во многих областях будут дожди с грозами
Погода в Украине до конца будет прохладной. В эти дни вернутся даже заморозки и мокрый снег. Об этом заявил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.
В последующие дни Украину накроет волна холодного воздуха с севера. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Также произойдет снижение температуры воздуха.
Во вторник и среду дожди с грозами будут в большинстве областей. В четверг, 8 мая, осадки ожидаются на Закарпатье, Прикарпатье, на территории восточных и юго-восточных областей. В этот день ожидается мокрый снег в Карпатах.
"Завтра и в среду воздух в ночные часы остынет до 8-13 градусов, а в западных и северных областях несколько ниже - до 4-9 градусов тепла. Днем столбики термометров будут достигать 11-18, а в восточной и юго-восточной частях воздух прогреется до плюс 19-25 градусов. В четверг температура ночью будет снижаться до 1-8 градусов тепла", - сказал Иван Семилит.
В северных областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3 градуса мороза. Однако днем температура воздуха повысится до 12-19 градусов тепла.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.
Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.
В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.
Вас также заинтересует:
- Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла
- Синоптик предупредила об ухудшении погодных условий: где завтра будет холоднее всего
- Свежая погода внезапно накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред