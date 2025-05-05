Свежая погода накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 6 мая
- Где температура воздуха опустится до +4 градусов
- В каких областях будут дожди
Погода в Украине 6 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет свежая погода. Температура воздуха в большинстве областей опустится до 10-17 градусов. На юго-востоке еще будет тепло - 20-27 градусов тепла. Дожди ожидаются практически повсеместно.
В течение недели погода будет свежей. Также ожидаются периодические дожди.
"Легкие плащи или куртки - как раз, зонты и таблетки от головной боли и невежливого поведения артериального давления держите при себе, однако дышать будет легко, жара еще далеко, лифты работают, сирень с каштанами роскошные!" - написала Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 6 мая
В Украине 6 мая будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди на территории восточных и северных областей. Ветер будет северо-восточный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 4-9° тепла; днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 20-25°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +23
По данным meteoprog, 6 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +14...+23 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +5...+9 градусов.
Погода 6 мая в Киеве
В Киеве 6 мая будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.
Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.
В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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