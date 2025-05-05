Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Свежая погода накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

Ангелина Подвысоцкая
5 мая 2025, 19:37
685
Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +4 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 6 мая / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 6 мая
  • Где температура воздуха опустится до +4 градусов
  • В каких областях будут дожди

Погода в Украине 6 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет свежая погода. Температура воздуха в большинстве областей опустится до 10-17 градусов. На юго-востоке еще будет тепло - 20-27 градусов тепла. Дожди ожидаются практически повсеместно.

видео дня

В течение недели погода будет свежей. Также ожидаются периодические дожди.

"Легкие плащи или куртки - как раз, зонты и таблетки от головной боли и невежливого поведения артериального давления держите при себе, однако дышать будет легко, жара еще далеко, лифты работают, сирень с каштанами роскошные!" - написала Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 6 мая
Прогноз погоды в Украине на 6 мая / фото: ventusky

Погода 6 мая

В Украине 6 мая будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди на территории восточных и северных областей. Ветер будет северо-восточный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 4-9° тепла; днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 6 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +14...+23 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +5...+9 градусов.

погода 6 мая
Прогноз погоды в Украине на 6 мая / фото: meteoprog

Погода 6 мая в Киеве

В Киеве 6 мая будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 6 мая
Прогноз погоды в Украине на 6 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.

Вас также заинтересует:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

20:19Фронт
Свежая погода накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

Свежая погода накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

19:37Синоптик
Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной

19:00Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

Чем отмыть сильную ржавчину в ванной: давно забытый, но очень хороший способ

Чем отмыть сильную ржавчину в ванной: давно забытый, но очень хороший способ

Последние новости

20:29

Соседи ахнут от небывалого урожая: три сорта кабачков, которые перенесут жару

20:27

Сможет ли Европа самостоятельно защититься от РФ: в СМИ сделали прогноз

20:19

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

19:55

Зачем замачивают картофель перед приготовлением - знают только опытные хозяйкиВидео

19:37

Свежая погода накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
19:33

Враг готовит провокации к 9 мая: партизаны рассекретили циничный замысел россиян

19:16

Евровидение-2025: Украина теряет позиции по прогнозам букмекеров

19:04

3 запрета, которые категорически нельзя нарушать: важные приметы 6 мая

18:55

Уничтожили вместе с техникой: Генштаб раскрыл последствия удара по пункту управления РФ

Реклама
18:52

Настоящее чудо из тени: какие деревья радуют плодами даже без солнечных лучейВидео

18:51

Их встретили аплодисментами: украинские военные прошли маршем в ЛондонеВидео

18:33

Обстрел Киева 4 мая: как сейчас выглядит место падения дронов на ОболониФото

18:29

Доллар пошел вниз: появился свежий курс валют на 6 мая

18:22

За месяц "содрал" с солдат почти миллион гривен: на фронте поймали комбатаФотоВидео

18:14

Вспомнят единицы: как раньше называлось OLX и почему название изменилиВидео

18:03

У россиян есть цель: аналитик рассказал о проблеме ВСУ на Лиманском направлении

17:32

Как быстро очистить фритюрницу: жир и грязь отлетят буквально на глазахВидео

17:26

"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

17:20

Жестоко расстреляли и уехали: в РФ начали нападать на правоохранителейВидео

17:10

Из двух городов Украины объявили срочную эвакуацию - детали

Реклама
17:02

Киев ожидает поставку нового вооружения: СМИ узнали что и когда получит Украина

16:42

"Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

16:23

Россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе: чего испугались оккупанты

16:11

Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры - неожиданный лайфхак

16:10

Украина готовит "сюрприз" для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара

15:58

Копеечное средство удвоит урожай: огурцы в мгновение ока ускорят ростВидео

15:47

На Крым могут полететь украинские баллистические ракеты: Братчук рассказал детали

15:40

После расставания с Тереном: Инна Белень подтвердила новый роман

15:35

Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

15:25

Сергей Дейнеко вручил ключи от новых квартир героям-пограничникамФото

15:23

"Встреча на слуху": в Кремле заявили, что Трампу необходимо поговорить с Путиным

15:14

ВСУ освободили поселок на важном направлении: в DeepState раскрыли детали

15:07

Почему запрещено ссориться с близкими 6 мая: какой праздник и день ангела

14:44

В России начинают блокировать связь перед парадом 9 мая: чего боится Москва

14:35

Рупор стресса: один неожиданный признак "кричит" о крупной проблемеВидео

14:08

В МВФ советуют Украине повысить налоги с 2026 года - Forbes

14:01

Настя Каменских воссоединилась с Потапом в день рождения - что он ей подарил

13:58

Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды: где завтра будет холоднее всего

13:54

Не переживут стирку: 2 неожиданные вещи, которые не следует класть в стиралкуВидео

13:22

В США разыскали пропавшую без вести 62 года назад женщину: что с ней случилось

Реклама
13:10

Суд арестовал бывшего зама Ермака с залогом в 18 миллионов

13:08

Сырский сделал заявление о Курской операции: о чем признался генерал

13:03

Звезда Лиги смеха рассказал про отношения и близость с другими женщинами: "Это не измена"

12:56

Представила своего нового партнера: бывшая жена Комарова уехала из Украины

12:51

Цены на ранние овощи и фрукты в Украине полетели вниз: что внезапно подешевело

12:21

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

12:12

В Украину могут вернуться графики отключения света: названы сроки

12:11

Германия при Мерце может стать партнером Украины №1 - Андрей Мельник

12:07

Поднялось голубое пламя: в Саратове партизаны атаковали объект энергетики РФ

11:54

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 мая

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять