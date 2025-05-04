Резко ударит похолодание с дождями и грозами: синоптики предупреждают об опасности

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +8 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 5 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 5 мая

Где температура воздуха опустится до +7 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 5 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Закарпатской, Одесской и большинства центральных областей объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там будут грозовые дожди.

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Прогноз погоды в Украине на 5 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что уже с понедельника в Украине начнет падать температура воздуха. 5 мая температура воздуха снизится до 10-16 градусов. Только на территории Днепропетровской, южных и восточных областей температура воздуха повысится до +26 градусов. В этот день ожидаются дожди в западных, северных, Одесской и Николаевской областях.

Ближайшая неделя будет прохладной и свежей. Только на юго-востоке задержится теплая погода до среды.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 5 мая

В Украине 5 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди и грозы на территории Закарпатской, Одесской, центральных и северных областей. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. В Украине будут сильные порывы ветра на территории восточных и южных областей - 15-20 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 20-25°, в западных и северных областях 11-16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +24

По данным meteoprog, 5 мая в Украине будет теплой. Теплее всего будет в Кировоградской и Днепропетровской областях. Там температура воздуха повысится до +9...+24 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +8...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 мая / фото: meteoprog

Погода 5 мая в Киеве

В Киеве 5 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 11-16°; в Киеве ночью 9-11°, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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