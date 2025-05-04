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Температура резко снизится: известно, когда Украину накроют дожди с грозами

Мария Николишин
4 мая 2025, 16:00
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Синоптик поделилась прогнозом погоды на понедельник.
Температура резко снизится: известно, когда Украину накроют дожди с грозами
Прогноз погоды на 5 мая / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода 5 мая
  • В каких областях возможен дождь

С понедельника в Украину придет холодная воздушная масса, поэтому температура резко снизится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 5 мая в западных, северных, большинстве центральных областях Украины максимальная температура воздуха значительно снизится.

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"На западе будет холоднее всего - до +10...+16 градусов, на севере до +12...+18 градусов. В центральных областях будет несколько выше температура - до +17...+22, а на Днепропетровщине около +25 градусов. В то же время на юге и востоке еще сохранится тепло, воздух прогреется до +21...+26 градусов", - отметила Диденко.

Синоптик также добавила, что типичные майские дожди с грозами 5 апреля вероятны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами. А также в Одесской и Николаевской областях.

"Это - деятельность холодного атмосферного фронта. На остальной территории Украины существенные осадки - вряд ли", - подчеркнула она.

Температура резко снизится: известно, когда Украину накроют дожди с грозами
Атмосферный фронт / фото: Наталья Диденко

Известно, что ветер будет юго-западным с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый.

Температура резко снизится: известно, когда Украину накроют дожди с грозами
Погода в Украине на 5 мая / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в понедельник прогнозируются местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +15...+17 градусов.

Температура резко снизится: известно, когда Украину накроют дожди с грозами
Погода в Киеве / фото: meteoprog
Температура резко снизится: известно, когда Украину накроют дожди с грозами
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

В то же время, погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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