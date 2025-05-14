Дожди начинают отступать: названа дата, когда в Украину придет потепление

Вы узнаете:
- Какой будет погода 15 мая
- Когда ожидается потепление
В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра, 15 мая, из-за влияния холодного атмосферного фронта в большинстве областей Украины пройдут дожди, в западных областях, вероятно, сильные дожди, в Карпатах и вблизи Карпат местами с мокрым снегом.
В то же время, южная часть и юго-восток Украины избегут существенных осадков - там будет преимущественно сухо.
"Ветер юго-западного направления будет порывистым и порой даже со штормовыми порывами, до 15-20 метров в секунду. Осторожно", - подчеркнула синоптик.
Она также добавила, что температура воздуха в течение дня в западных областях Украины составит лишь +8...+13 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 15 мая ожидается дождь, сильный ветер юго-западного направления и +15 градусов.
"В пятницу в столице будет очень холодно, потому что будет идти дождь и предполагается не выше +10 градусов", - отметила Диденко.
Синоптик также подытожила, что робкое потепление ожидается после 20 мая.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, погода в Украине в среду, 14 мая, отметится существенными дождями. Существенных осадков не будет лишь в четырех областях нашего государства - и то лишь днем.
Метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что в четверг, 15 мая, ночью в западных областях, днем в большинстве регионов, кроме юго-востока и Приазовья, пройдут дожди, местами грозы. В Карпатах предполагаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.
В то же время, синоптики Укргидрометцентра сообщали, что погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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