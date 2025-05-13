Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Температура воздуха будет опускаться до +3 градусов.

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Погода в Украине - дожди будут лить почти по всей территории нашего государства/фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в среду, 14 мая

В каких областях будут дожди, а где существенных осадков не ожидается

Какой будет температура воздуха

Погода в Украине в среду, 14 мая, отметится существенными дождями.

Существенных осадков не будет только в четырех областях нашего государства - и то только днем. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"14-го мая в Украине ожидаются периодические дожди. Разве что днем в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков", - отметила синоптик.

По ее словам, температура воздуха не претерпит особых изменений, в течение дня завтра ожидается +12...+18 градусов.

Теплее всего будет в Луганской области, а холоднее всего - на Закарпатье.

Погода в Украине 14 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 14 мая

В Киеве в среду существенные осадки маловероятны.

Ночью в столице будет холодно, столбики термометров будут показывать +3...+6 градусов, днем при прояснениях воздух может прогреться до +15, +16 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мокрый снег и дожди накроют Украину - стало известно, в каких областях будут сильные осадки. Похолодание будет и дальше держаться в Украине, кое-где ожидается лишь +2 градуса.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает мощная непогода - будут лить дожди с мокрым снегом. Погода в Сумах будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +11 градусов днем.

Напомним, стало известно, когда потепление накроет Украину - синоптик сказала точную дату. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Синоптик сказала, когда снова будет тепло.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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