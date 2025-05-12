Мокрый снег и дожди накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

Похолодание будет и дальше держаться в Украине, местами ожидается лишь +2 градуса.

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Погода в Украине - мокрый снег и дожди накроют Украину/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 13 мая

Где будут дожди, а где - мокрый снег

Какой будет температура воздуха

Погода в Украине во вторник, 13 мая, будет преимущественно прохладной, а местами даже очень холодной.

Максимальная температура воздуха составит в течение дня +14...+17 градусов, а в Харьковской, Сумской и Черниговской областях будет только +9...+12 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Она предупредила, что ночи будут еще холоднее - ожидается +2...+7 градусов.

"Счастье в этом синоптическом случае, что практически повсюду будет преобладать облачная погода с периодическими дождями, поэтому именно облака и повышенная влажность воздуха будут мешать заморозкам прорваться к нам", - отметила Диденко.

13 мая ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Лишь на юго-востоке Украины будет без существенных осадков.

Погода в Украине 13 мая/ meteoprog

В Киеве завтра предполагается дождь. Температура воздуха ночью составит +3...+6 градусов, днем +12...+14 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказал, когда потепление накроет Украину - синоптик сказала точную дату. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Синоптик сказала, когда снова будет тепло.

Также ранее сообщалось, что будут мокрый снег, грозовые дожди и морозы - стало известно, когда отступит стужа. Большинство областей Украины будет под влиянием циклонов и холодного воздуха.

Напомним, "врежет" 5-градусный мороз - в каких регионах будут дожди и снег. Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -1 градуса.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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