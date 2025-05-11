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"Врежет" 5-градусный мороз: в каких регионах будут дожди и снег

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2025, 20:31
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Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -1 градуса.
погода
Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 11 мая
  • Где температура воздуха опустится до -5 градусов
  • В каких областях будут дожди, снег и заморозки

Погода в Украине 12 мая будет дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, Житомирской и Винницкой областях будут сильные заморозки - 3 градуса мороза. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І и ІІ уровни опасности.

видео дня
погода 12 мая
Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в ближайшие дни холод никуда не денется. Существенных сдвигов в сторону ощутимого потепления пока не видно. Ожидается, что холодная или прохладная погода продлится еще до конца следующей недели. Также ожидаются дожди.

"Температура воздуха разве что нервно будет подскакивать вверх при прояснениях - дождь не будет идти же круглосуточно. Да и майское солнце, пусть и кратковременное, сможет быстро нагревать окружающую среду. Но те же прояснения могут быть опасными ночью, когда воздух будет охлаждаться, не прикрытый облаками, вероятно до заморозков на почве", - отметила она.

Диденко добавила, что потепление ожидается с 20-го мая.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 12 мая

В Украине 12 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы, на западе и Житомирщине и в воздухе заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 12 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +8...+18 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +1...+12 градусов.

погода 12 мая
Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: meteoprog

Погода 12 мая в Киеве

В Киеве 12 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Из-за заморозков синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности

погода
Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накрыла мощная непогода. В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

9 мая по Украине пронесся мощный смерч. В Павлограде на видео зафиксировали момент, когда сильный вихрь срывает с крыш крыши. Больше всего пострадали дома, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, из-за чего усложнился проезд транспорта в разных местах.

Также стало известно, когда потепление накроет Украину. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Ожидается, что реальное потепление придет с 20 мая.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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