Мокрый снег и мороз -5 градусов: Украину накрыла мощная непогода

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +1 градуса.

https://glavred.info/synoptic/mokryy-sneg-i-moroz-5-gradusov-ukrainu-nakryla-moshchnaya-nepogoda-10663592.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 11 мая / УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 11 мая

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

В каких областях будут дожди и заморозки

Погода в Украине 11 мая будет дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в ближайшие дни холод никуда не денется. Существенных сдвигов в сторону ощутимого потепления пока не видно. Ожидается, что холодная или прохладная погода продлится еще до конца следующей недели. Также ожидаются дожди.

видео дня

"Температура воздуха разве что нервно будет подскакивать вверх при прояснениях - дождь не будет идти же круглосуточно. Да и майское солнце, пусть и кратковременное, сможет быстро нагревать окружающую среду. Но те же прояснения могут быть опасными ночью, когда воздух будет охлаждаться, не прикрытый облаками, вероятно до заморозков на почве", - отметила она.

Диденко добавила, что потепление ожидается с 20-го мая.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото: ventusky

Погода 11 мая

В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла; днем 9-14°, на юге и востоке страны 13-18°. На высокогорье Карпат умеренный, ночью местами значительный мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-4° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 11 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +5...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото: meteoprog

Погода 11 мая в Киеве

В Киеве 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред