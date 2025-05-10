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Мокрый снег и мороз -5 градусов: Украину накрыла мощная непогода

Ангелина Подвысоцкая
10 мая 2025, 19:48
932
Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +1 градуса.
Погода, снег, зима
Прогноз погоды в Украине на 11 мая / УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 11 мая
  • Где температура воздуха опустится до -5 градусов
  • В каких областях будут дожди и заморозки

Погода в Украине 11 мая будет дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в ближайшие дни холод никуда не денется. Существенных сдвигов в сторону ощутимого потепления пока не видно. Ожидается, что холодная или прохладная погода продлится еще до конца следующей недели. Также ожидаются дожди.

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"Температура воздуха разве что нервно будет подскакивать вверх при прояснениях - дождь не будет идти же круглосуточно. Да и майское солнце, пусть и кратковременное, сможет быстро нагревать окружающую среду. Но те же прояснения могут быть опасными ночью, когда воздух будет охлаждаться, не прикрытый облаками, вероятно до заморозков на почве", - отметила она.

Диденко добавила, что потепление ожидается с 20-го мая.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 11 мая
Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото: ventusky

Погода 11 мая

В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла; днем 9-14°, на юге и востоке страны 13-18°. На высокогорье Карпат умеренный, ночью местами значительный мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-4° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 11 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +5...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.

погода 11 мая
Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото: meteoprog

Погода 11 мая в Киеве

В Киеве 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 11 мая
Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.

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Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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