Украину накрывает мощная непогода: будут лить дожди с мокрым снегом

Погода в Сумах будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +11 градусов днем.

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Прогноз погоды в Украине на 13 мая / unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 13 мая

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

В каких областях будут дожди, снег и заморозки

Погода в Украине 13 мая будет дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных и Винницкой областях на почве будут сильные заморозки - до -3 градусов. Синоптики объявили І уровень опасности.

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"Заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям", - говорится в сообщении.

В Ровенской, Житомирской, Херсонской областях и в Крыму ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 13 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине еще продлится прохладная погода. Максимальная температура воздуха повысится лишь до +17 градусов. В северных областях температура воздуха опустится до +9 градусов. А ночью ожидается +2...+7 градусов.

Практически повсеместно будет облачная погода с периодическими дождями. В Карпатах ожидается мокрый снег. Только на юго-востоке не будет существенных осадков.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 13 мая

В Украине 13 мая будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, в западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью около 0°, днем 5-10° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 13 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +6...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +3...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 13 мая / фото: meteoprog

Погода 13 мая в Киеве

В Киеве 13 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 13 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накрыла мощная непогода. В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

9 мая по Украине пронесся мощный смерч. В Павлограде на видео зафиксировали момент, когда сильный вихрь срывает с крыш крыши. Больше всего пострадали дома, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, из-за чего усложнился проезд транспорта в разных местах.

Также стало известно, когда потепление накроет Украину. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Ожидается, что реальное потепление придет с 20 мая.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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