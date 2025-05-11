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"Трясло" 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2025, 23:15
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Землетрясение было такой силы, что его почувствовали в разных странах.
'Трясло' 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение
В Одесской области ощутили землетрясение / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Что известно:

  • В Одесской области ощутили землетрясение
  • Мощность землетрясения была 4,6 баллов

В Одессе и области было ощутимое землетрясение. Его магнитуда была 4,6 баллов. Об этом сообщили местные СМИ.

Землетрясение пришлось ощутить вечером 11 мая. Оказалось, что эпицентр подземных толчков был зафиксирован в сейсмической зоне Вранча, что в Румынии. Об этом сообщил Национальный научно-исследовательский институт физики Земли.

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Землетрясение произошло около 21:34 на глубине 125 километров.

Подземные толчки чувствовали также жители румынских городов Галац и Тульча. Эти населенные пункты расположены на границе украинской границы вблизи Измаильского районе Одесской области.

Следует отметить, что землетрясение также почувствовали жители Молдовы и Болгарии.

Землетрясения в Украине - последние новости

Последний раз Главред писал, что землетрясение в Украине произошло 23 октября 2024 года. Тогда Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы, в Днестровском районе Черновицкой области.

Накануне в этом же месяце в Украине произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на территории Криворожского района Днепропетровской области.

Ранее, в сентябре 2024 года в Одессе ощутили мощное землетрясение. Подземные толчки были и в других регионах области. Выяснилось, что землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Румынии.

Больше новостей:

Что такое землетрясение

Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия.

Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако сейчас их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли.

Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.

Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

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