'Трясло' 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

Землетрясение было такой силы, что его почувствовали в разных странах.

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В Одесской области ощутили землетрясение / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Что известно:

В Одесской области ощутили землетрясение

Мощность землетрясения была 4,6 баллов

В Одессе и области было ощутимое землетрясение. Его магнитуда была 4,6 баллов. Об этом сообщили местные СМИ.

Землетрясение пришлось ощутить вечером 11 мая. Оказалось, что эпицентр подземных толчков был зафиксирован в сейсмической зоне Вранча, что в Румынии. Об этом сообщил Национальный научно-исследовательский институт физики Земли.

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Землетрясение произошло около 21:34 на глубине 125 километров.

Подземные толчки чувствовали также жители румынских городов Галац и Тульча. Эти населенные пункты расположены на границе украинской границы вблизи Измаильского районе Одесской области.

Следует отметить, что землетрясение также почувствовали жители Молдовы и Болгарии.

Землетрясения в Украине - последние новости

Последний раз Главред писал, что землетрясение в Украине произошло 23 октября 2024 года. Тогда Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы, в Днестровском районе Черновицкой области.

Накануне в этом же месяце в Украине произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на территории Криворожского района Днепропетровской области.

Ранее, в сентябре 2024 года в Одессе ощутили мощное землетрясение. Подземные толчки были и в других регионах области. Выяснилось, что землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Румынии.

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Что такое землетрясение Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако сейчас их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

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