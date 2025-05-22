Цены на популярную ягоду в Украине бьют рекорды: когда будет дешевле

Специалисты объяснили, что именно повлияло на такую высокую стоимость этого продукта.

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Цены на популярную ягоду в Украине бьют рекорды/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему клубника в Украине сейчас такая дорогая

Что повлияло на формирование такой цены

По состоянию на сегодня цены на клубнику в Украине очень высокие. Килограмм такой ягоды в конце апреля можно приобрести за 120-144 грн.

Нынешняя стоимость клубники на 22-30% выше стоимости, которая была в такой же период прошлого года. Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г. Львов) Татьяна Попович, пишет УНИАН.

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"Цены на украинскую клубнику по состоянию на третью декаду мая колеблются в пределах 120-144 грн/кг. Для сравнения, в прошлом году в этот же период средняя цена составляла 98 грн/кг, что означает рост на 22-30% в зависимости от региона и объемов поставок", - отметила она.

По словам специалиста, на формирование такой высокой цены повлияло то, что в этом году весна была прохладной. Она отметила, что из-за заморозков в апреле и температуры ниже нормы в мае открытие сезона клубники задержалось не менее чем на две недели. По этой причине ранней клубники на рынке меньше, а цены на нее выше.

Попович рассказала, что сейчас на львовском рынке преобладает украинская клубника. Первые партии приезжают преимущественно из Закарпатья. Также можно увидеть и импортную ягоду, которая прибывает в Украину из Турции, Греции и Испании.

По словам специалиста, пик сезона клубники во Львове прогнозируется на конец мая - начало июня.

Если в Украине будет благоприятная погода, то цены могут снизиться до уровня 80-100 грн/кг. Сказала Попович. Но из-за того, что урожай сократился, а расходы на выращивание и логистику выросли, специалисты пока не ожидают существенного снижения цены.

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как ранее сообщал Главред, украинцы хватаются за головы от цен на ягоды - один вид ягод стоит 1450 гривен за килограмм. На рынках Украины начинается сезон ягод, но цены на них впечатляют.

Также ранее сообщалось, что цена подскочила на 35% - популярные в Украине сезонные ягоды стали роскошью. Повышенные цены спровоцированы потерей урожая из-за неподходящих погодных условий.

Напомним, цена обвалилась на 35% - в Украине стремительно подешевела популярная ягода. Еще неделю назад ягода стоила не менее 220-260 грн/кг.

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