Цена подскочила на 35%: популярные в Украине сезонные ягоды стали роскошью

Главное:
- Погода в Украине повлияла на урожай ягод
- Цены на ягоды будут больше, чем прогнозировалось
Аномальные погодные условия повлияли на ситуацию на рынке ягод в Украине. Как рассказали в пресс-службе сети супермаркетов "ЭКО-маркет" изданию УНИАН, из-за этого урожайность ягод снизилась.
По этой причине в Украине ожидается рост цен. По состоянию на сегодня рыночная цена на ягоды уже на 35% выше, чем в прошлом году.
"Импортные ягоды на полках почти закончились, зато уже появляется первый украинский урожай. Существенного снижения цен не предвидится - оно возможно только в пиковые моменты сбора, когда предложение кратковременно превысит спрос", - говорят специалисты.
При этом остается открытым вопрос о том, будет ли достаточно ягод в июне, ведь это зависит от погоды. Если Украину в ближайшее время накроют осадки, это негативно повлияет на урожай клубники и малины.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинцы в Сети начали сообщать о бешеных ценах на ягоды. Например, в Черновцах черешня, сезон которой уже начинается, стоит 1450 гривен за килограмм.
Накануне стало известно, что в Украине с начала года наблюдается рост цен на мясо птицы. Оно подорожало на 7% с начала года и на 11,5% по сравнению с апрелем 2024-го.
Ранее сообщалось, что цены на яблоки в украинских супермаркетах демонстрируют стремительный рост. В некоторых магазинах стоимость популярных сортов уже подбирается к 100 гривен за килограмм.
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Что такое Эко-маркет?
Эко-маркет - украинская сеть супермаркетов, насчитывающая 114 торговых объектов в 14 регионах. В сети представлены продукты питания, бытовая химия, бытовые товары первой необходимости. Также есть свое производство - кулинария и пекарни, в некоторых магазинах есть собственные кондитерские цеха, пишет Википедия.
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