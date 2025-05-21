Цена подскочила на 35%: популярные в Украине сезонные ягоды стали роскошью

Повышенные цены спровоцированы потерей урожая из-за неподходящих погодных условий.

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Насколько больше денег украинцам придется отдать в этом году за ягоды / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Погода в Украине повлияла на урожай ягод

Цены на ягоды будут больше, чем прогнозировалось

Аномальные погодные условия повлияли на ситуацию на рынке ягод в Украине. Как рассказали в пресс-службе сети супермаркетов "ЭКО-маркет" изданию УНИАН, из-за этого урожайность ягод снизилась.

По этой причине в Украине ожидается рост цен. По состоянию на сегодня рыночная цена на ягоды уже на 35% выше, чем в прошлом году.

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"Импортные ягоды на полках почти закончились, зато уже появляется первый украинский урожай. Существенного снижения цен не предвидится - оно возможно только в пиковые моменты сбора, когда предложение кратковременно превысит спрос", - говорят специалисты.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

При этом остается открытым вопрос о том, будет ли достаточно ягод в июне, ведь это зависит от погоды. Если Украину в ближайшее время накроют осадки, это негативно повлияет на урожай клубники и малины.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинцы в Сети начали сообщать о бешеных ценах на ягоды. Например, в Черновцах черешня, сезон которой уже начинается, стоит 1450 гривен за килограмм.

Накануне стало известно, что в Украине с начала года наблюдается рост цен на мясо птицы. Оно подорожало на 7% с начала года и на 11,5% по сравнению с апрелем 2024-го.

Ранее сообщалось, что цены на яблоки в украинских супермаркетах демонстрируют стремительный рост. В некоторых магазинах стоимость популярных сортов уже подбирается к 100 гривен за килограмм.

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Что такое Эко-маркет? Эко-маркет - украинская сеть супермаркетов, насчитывающая 114 торговых объектов в 14 регионах. В сети представлены продукты питания, бытовая химия, бытовые товары первой необходимости. Также есть свое производство - кулинария и пекарни, в некоторых магазинах есть собственные кондитерские цеха, пишет Википедия.

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