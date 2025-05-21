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"Нас пытаются стереть": комбат "Магуры" объяснил, почему вышел с публичным заявлением

Анна Ярославская
21 мая 2025, 12:11
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Никто из бойцов не оставил позиции. Все они продолжают выполнять новые задачи пока что под руководством Александра Ширшина.
Александр Ширшин
Александр Ширшин объяснил, почему сделал свое публичное заявление / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/a.shyrshyn, t.me/brygada47

Главные тезисы:

  • На Курщине были поставлены задачи, которые "обречены на провал"
  • Все обращения Ширшина были проигнорированы
  • Сейчас есть попытки коммуникации от Генштба

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин выступил с новым заявлением после того, как несколько дней назад написал рапорт об увольнении с должности.

В частности, Ширшин обрисовал ситуацию на Курщине, где выполняет боевые задачи 47-я бригада.

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По его словам, в Курской области РФ он "столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь". Причем происходило это неоднократно.

"Со стороны батальона и рот принимались все возможные меры по недопущению этих потерь. Перед тем как выйти с публичным сообщением, я неоднократно делал официальные и неофициальные обращения по поводу целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях нашего командования. Почти все обращения были проигнорированы (кроме одного благодаря командиру 117 бригады)", - написал Ширшин в Facebook.

Комбат подчеркнул, что он никогда не требовал отставки главкома ВСУ или еще другой отдельной персоналии по управлению войсками, поскольку "проблемы у нас системные, а не просто связанные с одним человеком".

"Но в ответ почему-то получил обвинения, клеветы на меня и призывы "поддержать Главкома ВСУ" и "не выносить сор из избы" от лояльных к "военной элите" лиц и подразделений", - отметил он.

Ширшин добавил, что изначально поддерживал Курскую операцию на начальных этапах. Однако, по его мнению, из-за отсутствия должного реагирования необходимо изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности.

"Мой батальон всегда находился на сложных участках. Никогда не ныли. Сжав зубы работали, несмотря на все проблемы и трудности (…) Моя отважная пехота выгрызала нашу украинскую землю, выбивая врага, держала оборону в окружении до последнего вздоха (…) Несли потери, оплакивали побратимов, собирали волю в кулак и мстили. Как бы сложно ни было, мои бойцы рисковали и выполняли приказы", - написал комбат.

"Но последние несколько месяцев у меня создается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянках. Сопоставимость потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности", - заявил Ширшин.

Командир батальона "Магура" также сказал, что вопреки его заявлению, никто из бойцов не оставил позиции. Все они продолжают выполнять новые задачи пока еще под его управлением.

Ширшин также отметил, что на сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от Генштба, и выразил надежду на конструктивный разговор и выработку конкретного рабочего решения, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций.

Как писал Главред, 16 мая командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин раскриктиковал командование и заявил о неприемлемых задачах, которые ставят его подразделению, и подал рапорт с просьбой отстранить его от должности.

Военный заявил, что на текущем направлении подразделение получает задачи, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации, считает он, проводятся лишь формальные расследования.

18 мая Генеральный штаб ВСУ отреагировал на слова комбата. В сообщении говорится, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

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Кто такой Александр Ширшин

Украинский военнослужащий, командир батальона 47 ОМБр.
Родился в июне 1994 года в Николаеве, пишет Википедия.
Когда ему было 5 лет, его семья вернулась на родину отца в поселок Черноморское в Крыму.

В 2014 году, чтобы после аннексии Крыма не давать присягу России, перевелся и закончил военную кафедру в Одессе. Учебу продолжил в Харькове, но выиграл грант и перевелся в Bialystok University of Technology в Польше. В 2016 году защитил уже польский диплом магистра.

В 2019 году после рождения второго ребенка Александр с семьей переехал с Востока. В 2021 году проживал с семьей в Тернополе.

За месяц до российского полномасштабного вторжения Ширшин подписал контракт в резерв. Утром 24 февраля мужчина уже находился в части.

В середине марта 2022 года попал в боевое подразделение. Сначала являлся оператором БПЛА, занимался дронами и постепенно входил в курс дел командира взвода.

Первые боевые выезды были на Херсонском направлении. Также он воевал на разных направлениях востока Украины. Его рота последней выходила из Золотого в Луганской области. Там он получил ранение в полуокружении: в автомобиль прилетели два танковых снаряда, был заблокирован в автомобиле. Чудом остался жив.
После ранения вернулся в армию.

Освобождал Изюм на Харьковщине

2 января 2023 года историк Тимоти Снайдер опубликовал твит с фото Александра, на котором он читает в окопе его книгу.

В начале 2023 года Ширшин перевелся в 47 ОМБр. Служил командиром роты, затем – заместителем командира батальона, в июле 2024 года стал комбатом.
Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (август 2022) и Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени (24 августа 2023 года).

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