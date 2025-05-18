Комбат 47-й ОМБр раскритиковал командование ВСУ: появилась реакция Генштаба

В Генштабе пообещали принять решение после проверки.

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Генштаб отреагировал на обвинения комбата 47 бригады / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook/a.shyrshyn

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Ширшин обвинил командование в неприемлемых задачах и неоправданной потере людей

Генштаб отреагировал на слова комбата 47 бригады

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин пожаловался на командование. В воскресенье, 18 мая, Генеральный штаб ВСУ отреагировал на слова комбата.

В сообщении говорится, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

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Также отдельное внимание уделят анализу приказов и распоряжений, которые поступали с разных уровней военного управления. В частности, будут проверять, насколько оправданными были приказы и решения в условиях боевых действий.

"По результатам проверки будут приняты соответствующие решения", - написали в Генштабе.

Что предшествовало

Напомним, днями ранее, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин написал рапорт об увольнении с должности.

В своей заметке в Facebook он резко раскритиковал военное командование, обвинив его в бессмысленных приказах, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации, считает он, проводятся лишь формальные расследования.

По словам Ширшина, ситуация на фронте, где находится его подразделение, является критической не только из-за сложных условий, но и из-за действий высшего руководства.

Военный также отметил в своей заметке официальную страницу Генштаба ВСУ и добавил комментарий: "надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и будут выполнять ваши задачи".

Известно, что 47-я бригада выполняет задачи в Курской области с осени 2024 года. Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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