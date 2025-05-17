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"Это край": комбат 47-й бригады возмутился приказами и подал рапорт на увольнение

Виталий Кирсанов
17 мая 2025, 21:16
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Александр Ширшин выразил разочарование из-за политических решений.
Александр Ширшин подал рапорт на увольнение
Александр Ширшин подал рапорт на увольнение / коллаж: Главред, фото: ucu.edu.ua, facebook.com/a.shyrshyn

Кратко:

  • Комбат выразил надежду, что его снимут в ближайшее время
  • Ширшин планирует рассказать свою историю службы журналистам

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин подал рапорт на увольнение. Он заявил о неприемлемых задачах и потере личного состава. Заявление Ширшин опубликовал на своей странице в Facebook.

"Не планировал восстанавливать страницу, но это уже край", - сообщил Ширшин.

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Военный заявил, что на текущем направлении подразделение получает задачи, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации, считает он, проводятся лишь формальные расследования.

"Все, на что способны - выговоры, расследования, наложение взысканий", - написал он.

Он также выразил разочарование из-за политических решений и оторванности оценок от реального положения дел.

"Политические" игры и оценка реального состояния дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались", - подытожил военный.

Комбат отметил, что соответствующий рапорт написан, и выразил надежду, что его снимут в ближайшее время. Ширшин также сообщил, что вскоре планирует рассказать некоторые моменты своим друзьям-журналистам.

Военный также отметил в своей заметке официальную страницу Генштаба ВСУ и добавил комментарий: "надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".

Отметим, что 47-я бригада выполняет задачи в Курской области с осени 2024 года. Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, военный эксперт Роман Свитан предупреждал, что Россия может перейти к новому крупному наступлению на всей линии фронта, если не будет договоренностей о перемирии.

Накануне стало известно, что оборона города Торецк в Бахмутском районе Донецкой области продолжается. В городе еще остаются позиции украинских военных. Однако российские захватчики движутся в сторону другого важного города - Константиновки в Краматорском районе.

Ранее, как писал Главред, в Силах обороны Юга сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

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