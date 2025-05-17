"Это край": комбат 47-й бригады возмутился приказами и подал рапорт на увольнение

Кратко:
- Комбат выразил надежду, что его снимут в ближайшее время
- Ширшин планирует рассказать свою историю службы журналистам
Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин подал рапорт на увольнение. Он заявил о неприемлемых задачах и потере личного состава. Заявление Ширшин опубликовал на своей странице в Facebook.
"Не планировал восстанавливать страницу, но это уже край", - сообщил Ширшин.видео дня
Военный заявил, что на текущем направлении подразделение получает задачи, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации, считает он, проводятся лишь формальные расследования.
"Все, на что способны - выговоры, расследования, наложение взысканий", - написал он.
Он также выразил разочарование из-за политических решений и оторванности оценок от реального положения дел.
"Политические" игры и оценка реального состояния дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались", - подытожил военный.
Комбат отметил, что соответствующий рапорт написан, и выразил надежду, что его снимут в ближайшее время. Ширшин также сообщил, что вскоре планирует рассказать некоторые моменты своим друзьям-журналистам.
Военный также отметил в своей заметке официальную страницу Генштаба ВСУ и добавил комментарий: "надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".
Отметим, что 47-я бригада выполняет задачи в Курской области с осени 2024 года. Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.
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