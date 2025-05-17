Россия накапливает силы для наступления: военный эксперт назвал города под угрозой

Полковник запаса ВСУ рассказал о двух возможных сценариях развития событий.

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Оперативная пауза может стать ловушкой / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

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Почему перемирие может быть опасным для Украины

Россия может перейти к новому крупному наступлению на всей линии фронта, если не будет договоренностей о перемирии. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что сейчас есть два сценария.

"Можно рассмотреть 2 варианта развития событий. Первый - перемирие на определенное время. Второй - отказ от него. Если боевые действия все-таки не остановятся, то Россия попытается перевести свои тактические действия в крупные наступательные операции." видео дня

В случае договоренности о перемирии, оперативная пауза позволит российским войскам нарастить силы и технику, которые затем подведут к линии фронта.

"Только в таком случае россияне действительно смогут выйти на левый берег Днепра. Это может произойти в районе Запорожья. Если такая же картина будет в Сумской области, то выход на Полтаву и оттуда, возможно, в Киевскую область", - пояснил полковник.

Он отметил, что Украине нельзя давать врагу оперативную паузу, однако другого выбора пока нет. Победить можно только благодаря качеству и технологическим преимуществам, а не количеству, поэтому важно уничтожать тыл врага на его территории.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, американский Институт изучения войны заявил, что недавно украинские силы продвинулись в районе Торецка Донецкой области. Подразделения ВСУ достигли продвижения к северу от города.

Представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин заявил, что Россия накапливает свои силы и уже фактически начала летнее наступление. По его мнению, в ближайшее время перемирия не будет.

Командующий тактической группы "Угледар" Сергей Наев сообщил, что Силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение в Донецкой области сразу на трех направлениях.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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