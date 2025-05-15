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Для 4 городов угроза наибольшая: появился тревожный прогноз по боевым действиям в мае

Юрий Берендий
15 мая 2025, 20:01
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Ситуация на фронте в мае может обостриться из-за планов РФ продолжить наступление в Донецкой области, Лиманском и Северском направлении, указывает эксперт.
ВСУ, фронт
Появился тревожный прогноз по боевым действиям в мае / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Снегирев:

  • РФ нацелилась на 4 промышленных города Донецкой области
  • Стоит ожидать обострения ситуация на Донецком направлении
  • РФ увеличит эскалацию на фронте в мае

Российские оккупационные войска сосредотачиваются на наступлении в направлении четырех ключевых промышленных городах Донецкой области: Константиновки, Дружковки, Краматорска и прежде всего Славянска. Об этом в комментарии Главреду рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев

По его словам, Славянск имеет особое стратегическое значение из-за соседства с крупнейшими в Европе месторождениями сланцевого газа. Потеря контроля над этими территориями может сделать невозможным реализацию соглашения о совместной добыче недр с США. Если же Вооруженные силы Украины сохранят позиции, страна получит шанс на энергетическую независимость или по крайней мере сможет существенно к ней приблизиться.

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"Не случайно в 2014 году Гиркин со своими отрядами двинулся именно на Славянск - чтобы заблокировать возможность добычи сланцевого газа, в частности, американской компанией Shell. Также неслучайно всеукраинское объединение "Свобода" еще в 2012 году - задолго до начала АТО - выступало против добычи сланцевого газа в Украине", - сказал он.

Снегирев отметил, что в ближайшее время следует ожидать обострения боевых действий именно на Донецком направлении. Россия будет пытаться установить полный контроль над всей территорией Донецкой области. Кроме этого, давление будет усиливаться и на Лиманском и Северском направлениях - в рамках попыток полностью захватить Луганщину, где под контролем Украины остаются только два населенных пункта.

"Итак, май будет отмечен высоким уровнем возможной военной эскалации со стороны РФ", - подчеркнул аналитик.

Он также предположил, что если в течение ближайших дней Запад четко продемонстрирует серьезность намерений по введению экономических санкций, это может вызвать определенную реакцию со стороны России. Такой сдерживающий фактор может сыграть важную роль и повлиять на ситуацию перед возможным началом прямых переговоров между Украиной и Россией. В таком случае, по его словам, нынешние опасения могут оказаться преждевременными.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска ведут наступательные действия по всей линии фронта.

Как сообщает CNN, Россия стягивает значительные силы к передовой, готовясь к потенциальному новому наступлению с целью расширения оккупированных территорий. Один из американских чиновников отметил, что российское командование активно аккумулирует ресурсы для дальнейшего продвижения, в частности на востоке Украины.

Представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин добавил, что враг уже фактически начал летнее наступление.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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война в Украине Снегирев Дмитрий Снегирев Фронт
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