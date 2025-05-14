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Более 100 боев в сутки: Зеленский рассказал, что на самом деле происходит на фронте

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2025, 21:12обновлено 14 мая, 21:53
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Покровское направление является одним из самых сложных на фронте.
Зеленский, ВСУ
Зеленский назвал самое сложное направление на фронте / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Что говорит Зеленский:

  • Ежедневно на фронте фиксируется более 100 боев
  • Бойцы ВСУ ведут операции в Курской и Белгородской области
  • Покровское направление самое сложное на фронте

На украинском фронте ежедневно фиксируется более 100 боев. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Покровское направление в Донецкой области одно из самых тяжелых. Также наши защитники до сих пор выполняют операции на территории Курской и Белгородской областей РФ. Зеленский отметил, что эти операции необходимы для защиты украинского приграничья от российских оккупантов.

видео дня

"Но все боевые действия - это не наш выбор, это наша оборона - оборона против оккупанта. Ответы на все вопросы об этой войне - почему она началась, почему она продолжается - все эти ответы в Москве. Как война закончится, зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра - в Турции", - сказал Зеленский.

Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:

обращение Зеленского
Обращение Владимира Зеленского / фото: скриншот

Также россияне не прекращают свои атаки ракетами и ударными дронами. Только за последнюю ночь в небе над Украиной было более сотни "Шахедов". Значительное количество дронов сбили наши защитники.

"Не все, но каждое сбитие сохраняет наших людей, сохраняет нашу инфраструктуру. Были и ракеты сегодня - российская баллистика. Когда весь мир ждет от Путина простого ответа "да" на предложение прямых переговоров - он продолжает бить по Украине. Никакого военного смысла в этом нет. Это понятно. Ничего ему это не дает. И не даст. Россия только затягивает войну, затягивает эти убийства, и каждая страна, каждый лидер, которые сейчас давят на Россию ради того, чтобы все же прекратился огонь, чтобы все же были нормальные, содержательные переговоры на уровне, который позволяет принять решение, - каждого, кто помогает миру, помогает дипломатии, я хочу поблагодарить", - добавил Зеленский.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, военный обозреватель Василий Пехньо предупреждал, что армия страны-агрессора России в трех местах продвинулась к трассе Покровск-Мирноград-Константиновка.

Накануне военный эксперт Дмитрий Снегирев предупреждал, что может возникнуть угроза флангового охвата позиций Сил обороны Украины на Покровском направлении.

При этом, как писал Главред, пока украинские военные не наблюдают за армией страны-агрессора России наращивания или накопления сил, которые бы позволили ей повторить масштабный штурм.

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