Несколько крупных городов под угрозой, армия РФ продвигается в 4 областях - Чмут

Оккупанты идут в наступление в нескольких областях. Они пытаются увеличить площадь захваченной территории Украины.

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Несколько крупных городов под угрозой, армия РФ продвигается в 4 областях/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Основные тезисы Чмута:

Армия РФ идет в наступление на трех направлениях - на Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине

Они хотят захватить больше территории Харьковщины как фактор для будущих переговоров

В то же время российская армия продолжает движение на Часов Яр, Торецк, частично Покровск

Российская оккупационная армия движется в наступление на трех направлениях - в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом рассказал глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, сообщает ТСН. Он отметил, что наступление в Сумской области - это способ давления на областной центр, город Сумы и оттягивание украинских сил и средств.

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"На сегодня россияне контролируют около 100 квадратных километров нашей территории. Уже зашли на нашу территорию. И продолжают медленно, но продвигаться. Это их одно из стратегических направлений", - отметил Чмут.

Второе направление наступления - это Харьковская область, район Оскола и Купянска. Чмут отметил, что оккупанты пытаются захватить больше территории на Харьковщине, чтобы потом использовать ее как фактор будущих переговоров - они могут потом предлагать нам отдать эти территории за что-то.

Третье направление - это увеличение площади контролируемых территорий в Днепропетровской области. Эти территории страна-агрессор РФ также может потом попытаться на что-то обменять.

В то же время российские оккупанты продолжают движение на Часов Яр, Торецк, частично Покровск.

"Хотя там сейчас трудно очень, там направление главного удара сдвинуто в Днепропетровскую область. Запорожье, где у них довольно неплохо начало получаться. И попытка финализировать контроль над островами на Днепре в районе Херсона с целью усиления огневого воздействия на Херсон как областной центр и создание предпосылок под проведение речного десанта, захват определенного плацдарма и сковывание значительных сил Вооруженных сил Украины и других служб", - отметил Чмут.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Ранее аналитики ISW сообщили, что у ВСУ успех на востоке, россияне продвинулись на двух направлениях. Украинские войска продвинулись в район к северу от населенного пункта Дружба.

Также ранее сообщалось, что спецотряд ВСУ "покрошил" штурмовиков РФ. Воспользовавшись фактором внезапности, украинские спецназовцы вступили в бой и в коротком столкновении полностью уничтожили вражескую штурмовую группу.

Напомним, россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину. На этом отрезке фронта Силы обороны ведут маневренную оборону, пытаясь уничтожить как можно больше оккупантов.

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Кто такой Тарас Чмут Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского милитарного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020 года). Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137 батальона. Участвовал в боях под Широкино и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.

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