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Ловушка в тылу россиян: спецназ ВСУ "покрошил" штурмовиков РФ

Алексей Тесля
12 мая 2025, 12:22
156
Воспользовавшись фактором внезапности, украинские спецназовцы вступили в бой и в коротком столкновении полностью уничтожили вражескую штурмовую группу.
спецназ ВСУ
Спецназ ВСУ ликвидировал группу россиян / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Facebook/usofcom

Главное:

  • Ликвидировано штурмовое подразделение российских войск
  • Украинские спецназовцы полностью уничтожили вражескую штурмовую группу

Бойцы Сил специальных операций Вооружённых сил Украины успешно ликвидировали штурмовое подразделение российских войск в тылу противника.

Как сообщается в Telegram ССО, группа сцпецназа выполняла задачу по проведению спецразведки за пределами линии фронта, когда заметила перемещение вражеских сил.

видео дня

Оценив обстановку, командир оперативно скоординировал действия своих бойцов и отдал приказ занять более выгодные позиции.

Воспользовавшись фактором внезапности, украинские спецназовцы вступили в бой и в коротком столкновении полностью уничтожили вражескую штурмовую группу — всего восемь человек.

После боя бойцы осмотрели тела ликвидированных противников, не понеся потерь, и продолжили выполнение разведывательной задачи на данном участке.

Смотрите видео - ликвидация группы оккупантов РФ

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Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол. Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины продвинулись на востоке. Оккупанты РФ недавно продвинулись на фронте сразу на нескольких направлениях.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Что такое Силы специальных операций ВСУ

ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

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