Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

У ВСУ успех на востоке, россияне продвинулись на двух направлениях – ISW

Алексей Тесля
12 мая 2025, 08:18
815
Украинские войска продвинулись в район к северу от населённого пункта Дружба.
У ВСУ успех на востоке, россияне продвинулись на двух направлениях – ISW
У ВСУ успех в на востоке / коллаж: Главред, фото: 66 ОМБр, 43 ОМБр

Главное:

  • Силы обороны Украины достигли тактического продвижения на востоке
  • На Харьковском направлении российские войска достигли некоторых успехов

Силы обороны Украины достигли тактического продвижения на Торецком направлении, что подтверждают геолокационные материалы, опубликованные 10 мая.

Украинские войска продвинулись в район к северу от населённого пункта Дружба, который находится северо-восточнее Торецка, говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

видео дня

Российские войска, в свою очередь, вели наступательные действия в районе Торецка. Российские источники заявляют, что ВСУ проводили контратаки в самом Торецке и возле Романовки.

Screenshot
/ understandingwar.org

Кроме того, 11 мая украинские силы продолжили рейды вглубь российской территории, в том числе в Курской области. По заявлениям российских военных блогеров, украинские подразделения якобы атаковали районы к юго-западу от Глушково, включая Тёткино, Вольфинское и Новый Путь, вдоль госграницы.

Торецк Инфографика
/ Инфографика: Главред

На Харьковском направлении российские войска достигли некоторых успехов. Геолокационные материалы от 10 мая указывают на их продвижение в северной части Волчанска, где боевые действия активно велись 10 и 11 мая.

Также сообщается о наступлении российских сил на Новопавловском направлении. Согласно данным от 11 мая, противник продвинулся в южном и западном направлениях от Новоалександровки и, вероятно, захватил этот населённый пункт в результате механизированной атаки.

По словам полковника ВСУ Владислава Волошина, на этом участке фронта россияне совершают до 30 штурмовых атак в сутки и сосредоточили силы в составе примерно трёх механизированных полков.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол. Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины продвинулись на востоке. Оккупанты РФ недавно продвинулись на фронте сразу на нескольких направлениях.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война на Донбассе Торецк война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

09:12Украина
Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

08:13Война
Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

06:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета

Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Последние новости

09:25

Гороскоп на завтра 13 мая: Львам - неожиданная встреча, Стрельцам - путешествие

09:22

"Это счастье": Могилевская наконец-то показала своего таинственного мужа

09:12

Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

09:00

"Это салфетка для носа": у Макрона высмеяли фейк Захаровой о наркотикахВидео

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
08:30

Переговоры в Стамбуле: почему конец войны отодвигаетсямнение

08:18

У ВСУ успех на востоке, россияне продвинулись на двух направлениях – ISW

08:18

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

Реклама
08:02

С букетом на концерте: сын Софии Ротару удивил фотографией счастливой мамы

07:42

Украинцы могут получить 25% скидки на коммуналку: кого коснется и что надо сделать

07:10

Чем отличаются львята: ответ нужно дать за 15 секунд

06:49

Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

06:27

Предпереговорные маневры вокруг Трампа и для Трампамнение

05:50

Необычный ребус для сверхразумов: найдите на игровой площадке свечу за 5 секунд

05:15

Гороскоп по лунному календарю: что не следует делать 12 мая, чтобы не потерять достаток

04:45

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забытьВидео

04:15

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти енота

03:55

Вместо ПВО - макеты, Путин "оголил" почти всю Россию - КоваленкоВидео

03:30

"Годами "отхаркивать": раскрыт худший сценарий переговоров с РФ в Турции

Реклама
01:43

"Тор-М2" не выдержал удара: как ВСУ уничтожили российский ЗРКВидео

01:30

Мама и папа ушли в отрыв: Меган Маркл показала жаркие поцелуи и объятия с мужем

00:45

Российский след в варшавском пожаре: Туск сделал громкое заявление

00:33

Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

11 мая, воскресенье
23:47

Теневая схема Москвы: как нефть минует санкции

23:15

"Трясло" 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

22:45

Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

22:43

"Уникальная" техника, которая никогда не окажется на фронте: как опозорился ПутинВидео

22:21

Путин потребует капитуляции Киева: СМИ о вероятном сценарии переговоров в Турции

22:09

В жару лучше забрать из машины: 10 вещей не стоит оставлять в салоне

21:49

Елена Мозговая показала троих дочерей от трех разных мужчин на одном фото

21:20

Прямые переговоры Зеленского с Путиным: Маркарова раскрыла позицию Киева

21:18

Парад лома: как Путин маскирует танковый кризис показухой на Красной площадимнение

20:55

Ольга Сумская "послала" подписчика после комментария про дочерей: "Провоцируете"

20:47

Как помыть мультипечь за несколько минут: копеечный лайфхакВидео

20:41

"Я лично буду ждать Путина в четверг в Турции": Зеленский сделал заявление

20:31

"Врежет" 5-градусный мороз: в каких регионах будут дожди и снег

20:21

Разведение сил на фронте: эксперт пояснил, что не так с предложением Келлога

19:43

Зачем Путину стоит согласиться на паузу: эксперт сделал прогноз

19:30

Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
19:25

Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции - Трамп

19:25

Трамп может усилить давление на Киев: ВВС о вероятном ответе на ультиматум Путина

19:16

Доллар по 55 грн/доллар: НБУ удивил неутешительным прогнозом

18:49

Сбросили КАБ на село: последствия удара на Харьковщине

18:31

Во Франции назвали условие присоединения Европы к переговорам Украины с РФ

18:26

Венгрия увеличивает армию вдвое - пойдет ли Орбан на вторжение в Украину

18:21

Ziferblat в стильных костюмах "порвали" бирюзовую дорожку открытия Евровидения-2025

18:06

К вам придет счастье и здоровье: строгие приметы 12 мая

17:31

Рынок существенно затрясет: цены на любимый продукт украинцев могут "взлететь"

17:20

Путин может готовить замену Герасимову: в АТЕШ узнали о разборках в Кремле

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять