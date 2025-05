У ВСУ успех на востоке, россияне продвинулись на двух направлениях – ISW

Главное:

Силы обороны Украины достигли тактического продвижения на Торецком направлении, что подтверждают геолокационные материалы, опубликованные 10 мая.

Украинские войска продвинулись в район к северу от населённого пункта Дружба, который находится северо-восточнее Торецка, говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска, в свою очередь, вели наступательные действия в районе Торецка. Российские источники заявляют, что ВСУ проводили контратаки в самом Торецке и возле Романовки.

Кроме того, 11 мая украинские силы продолжили рейды вглубь российской территории, в том числе в Курской области. По заявлениям российских военных блогеров, украинские подразделения якобы атаковали районы к юго-западу от Глушково, включая Тёткино, Вольфинское и Новый Путь, вдоль госграницы.

На Харьковском направлении российские войска достигли некоторых успехов. Геолокационные материалы от 10 мая указывают на их продвижение в северной части Волчанска, где боевые действия активно велись 10 и 11 мая.

Также сообщается о наступлении российских сил на Новопавловском направлении. Согласно данным от 11 мая, противник продвинулся в южном и западном направлениях от Новоалександровки и, вероятно, захватил этот населённый пункт в результате механизированной атаки.

По словам полковника ВСУ Владислава Волошина, на этом участке фронта россияне совершают до 30 штурмовых атак в сутки и сосредоточили силы в составе примерно трёх механизированных полков.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол. Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины продвинулись на востоке. Оккупанты РФ недавно продвинулись на фронте сразу на нескольких направлениях.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.