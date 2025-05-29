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Мама с папой отрываются: жена Бориса Джонсона показала редкие фото с их свадьбы

Анна Подгорная
29 мая 2025, 23:00
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Кэрри Джонсон (Саймондс) поделилась воспоминаниями в день годовщины заключения брака.
Борис Джонсон, Кэрри Саймондс
Борис Джонсон жена - какой была его свадьба с Кэрри Саймондс / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/carrielbjohnson

Кратко:

  • Борис и Кэрри Джонсон в браке 4 года
  • На годовщину свадьбы жена политика показала снимки с церемонии и празднования

Сегодня политик, государственный деятель и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отпраздновал со своей третьей женой Кэрри Саймондс льняную свадьбу - 4 года со дня заключения официального брака. Под венец пара, которая начала встречаться в 2018 году, пошла уже будучи родителями их первого совместного сына Уилфреда Лори Николаса (всего у деятеля девять детей, четверо из которых появились в его отношениях с Саймондс - прим. редактора).

Свадьба Саймондс и Джонсона была скромной: религиозная церемония в Вестминстерском соборе, а затем - вечеринка на 30 гостей. В Сети не так уж много фото с этого события, и Кэрри решила восполнить этот пробел.

видео дня

В своем блоге в Instagram жена Бориса Джонсона показала два, ранее неопубликованных снимка: на первом Кэрри и мужа в свадебных нарядах встречают гости и осыпают белыми лепестками, на втором пара уже в вечерних образах танцует, тесно прижавшись друг к другу.

Борис Джонсон, Кэрри Саймондс
Борис Джонсон жена - какой была его свадьба с Кэрри Саймондс / instagram.com/carrielbjohnson
Борис Джонсон, Кэрри Саймондс
Борис Джонсон жена - какой была его свадьба с Кэрри Саймондс / instagram.com/carrielbjohnson

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Кто такой Борис Джонсон

Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.
Британский политический и государственный деятель.

Был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании в первом и втором кабинетах Терезы Мэй. Член Консервативной партии, был её лидером.
7 мая 2015 года избран в Палату общин, а 9 июня 2023 года сложил депутатские полномочия. Известен как один из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза.

Джонсон был премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского.

По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановке переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.

24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

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