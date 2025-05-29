Когда в Украине будет новая основная валюта вместо гривны: в НБУ назвали сроки

Процесс отказа от гривны может длиться более 15 лет, Украина будет сдвинута определять необходимость такого шага в рамках вступления в ЕС, отметили в НБУ.

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В Украине будет новая основная курсообразующая валюта - что известно / Фото: УНИАН

О чем сказал Николайчук

Переход с гривны на евро будет длиться более 15 лет

Многие страны в ЕС принципиально относятся к вопросу национальной валюты

Украина в долгосрочной перспективе должна перейти на евро, как основную курсообразующую валюту

Украина, вступая в Европейский Союз, может обязаться в будущем перейти на евро, однако этот процесс длительный и может растянуться более чем на 15 лет. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine.

О переходе с гривны на евро

Он также отметил, что вопрос полного отказа от гривны в пользу евро будет предметом оценки примерно через 10-15 лет. Тогда будут определять, насколько страна готова к такому шагу и есть ли в нем реальная необходимость.

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"Я думаю, что это очень и очень далекий путь для нас. Я думаю, что 10-15 лет - это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы соответствовать всем критериям, которые нужны для перехода на евро", - сказал он.

По словам чиновника, многие страны ЕС до сих пор предпочитают сохранять собственные национальные валюты и занимают довольно принципиальную позицию в этом вопросе.

Впрочем, при вступлении в Евросоюз они также соглашались с перспективой перехода на евро. Единственным государством, которое не взяло на себя такого обязательства, является Дания, ведь ей удалось добиться исключения.

О смене основной курсообразующей валюты с доллара на евро

Как отметил заместитель председателя НБУ, в Украине традиционно доминирующую роль в валютной структуре играл доллар США. Однако учитывая перспективу вступления в Европейский Союз, страна в долгосрочной перспективе будет иметь обязательства перейти на евро как основную курсообразующую валюту. Такой переход будет логичным шагом на пути к полноценной интеграции с ЕС.

Национальный банк Украины сейчас изучает этот вопрос, в частности анализируя опыт других стран, таких как Молдова, которая в прошлом году осуществила подобный переход. В то же время в ближайшей перспективе этот шаг не рассматривается как приоритетный.

"Это будет иметь определенные последствия к тому, как мы будем проводить свою валютно курсовую политику. Но не должно существенно отразиться на жизни простых граждан, или даже для бизнеса последствия будут вряд ли материальными", - подчеркнул Николайчук.

По его словам, доля евро в международных резервах НБУ существенно колеблется в течение последних месяцев. Это в основном связано с объемами финансовой помощи от международных партнеров, в частности ЕС, ведь эти поступления зачисляются в резервы.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курсы валют в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в июне валютный рынок Украины будет оставаться стабильным и прогнозируемым, без существенных колебаний, хотя не исключен постепенный рост курса доллара. Об этом сообщил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

В то же время Национальный банк Украины второй раз за два дня уменьшил официальный курс доллара США, также подешевело евро, об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте НБУ.

Весенний период на валютном рынке прошел достаточно спокойно. Гривна лишь немного потеряла стоимость относительно иностранной валюты, однако оснований для тревоги нет. Аналитики объяснили, стоит ли сейчас покупать или продавать доллары.

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Что известно о Сергее Николайчуке Николайчук Сергей Анатольевич - заместитель председателя НБУ. С 2004 до 2019 года Сергей Николайчук работал в Национальном банке Украины, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа. С сентября 2019 до апреля 2020 года он занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а с апреля 2020 года до июля 2021 года работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU. Сергей Николайчук - почетный профессор практики Киевской школы экономики, а также преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2004 году с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко со степенью магистра экономики, а в 2008 году в этом же вузе защитил диссертацию на тему "Моделирование трансмиссионного механизма монетарной политики в Украине" и получил степень кандидата экономических наук, говорится на сайте НБУ.

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