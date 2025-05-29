За кулисами военного сотрудничества: отчет ООН разоблачил масштабы помощи КНДР России

Вкратце:
- КНДР передала России до 9 млн артснарядов за полтора года
- За год доставлено не менее 100 баллистических ракет
- Поставки включают технику, артиллерию и противотанковое оружие
Северная Корея могла значительно активизировать военную поддержку России в ее войне против Украины. По данным доклада Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданной 11 странами-членами ООН, только за последние полтора года КНДР передала России до 9 миллионов артиллерийских снарядов и не менее 100 баллистических ракет.
"В течение прошлого года российские суда перевезли из северокорейских портов в Россию около 9 миллионов боеприпасов различного калибра, включая снаряды 122 мм и 152 мм. В целом количество таких боеприпасов оценивается в пределах 4,2-5,8 миллиона единиц", - говорится в докладе.видео дня
С начала сентября 2023 года, когда начались поставки, КНДР, по оценкам экспертов, передала России более 20 тысяч контейнеров с боеприпасами и сопутствующими материалами. Среди них - боеприпасы калибра 82 мм, 122 мм, 130 мм, 152 мм и 170 мм, а также артиллерийские системы: Д-20, Д-30, М-30, М-46 и пушки Д-74.
Кроме этого, зафиксированы поставки 49 партий смешанной артиллерии и боеприпасов к реактивным системам залпового огня, которые морским транспортом доставлялись в порты Дальнего Востока России, а оттуда - по железной дороге на склады на юго-западе страны для дальнейшего использования на фронте.
В 2024 году КНДР, согласно докладу, передала России по меньшей мере 100 баллистических ракет. Они использовались для ударов по украинской гражданской инфраструктуре, в частности в Киеве и Запорожье.
Также Северная Корея, как отмечается, предоставила России компоненты трех бригадных комплектов тяжелой артиллерии:
- 170-мм самоходные артиллерийские установки большой дальности,
- 240-мм реактивные системы залпового огня,
- более 200 единиц техники, включая самоходные пушки и машины для перезарядки.
Кроме того, согласно выводам украинской военной разведки, среди северокорейского оружия, обнаруженного на поле боя, были зафиксированы противотанковые ракеты Bulsae-4 и реактивные противотанковые гранаты (РПГ).
Помощь КНДР России в войне против Украины - что известно
Как сообщал Главред, недавно КНДР впервые подтвердила участие в войне против Украины. Ким Чен Ын лично отдал приказ отправить армию воевать с Россией против Украины.
Кроме того, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын публично заявил о поддержке России в войне против Украины, назвав такую позицию "справедливой и оправданной".
Также Кремль объявил о старте строительства автомобильного моста через реку Туманную, который соединит страны. Таким образом Россия и КНДР вышли на новый уровень "братства".
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Что известно о Мониторинговой миссии ООН?
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) - временно созданное подразделение ООН, которое было развернуто в марте 2014 года по приглашению Правительства Украины в свете стремительного ухудшения ситуации с правами человека в Крыму и в других регионах Украины. С 24 февраля 2022 года, когда Российская Федерация начала вооруженное нападение на Украину, Миссия внимательно следит за влиянием российской агрессии на права человека по всей стране.
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