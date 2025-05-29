За кулисами военного сотрудничества: отчет ООН разоблачил масштабы помощи КНДР России

КНДР поставляет РФ артиллерийские установки, реактивные системы и тысячи контейнеров с оружием.

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КНДР передала России 20 тысяч контейнеров с боеприпасами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вкратце:

КНДР передала России до 9 млн артснарядов за полтора года

За год доставлено не менее 100 баллистических ракет

Поставки включают технику, артиллерию и противотанковое оружие

Северная Корея могла значительно активизировать военную поддержку России в ее войне против Украины. По данным доклада Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданной 11 странами-членами ООН, только за последние полтора года КНДР передала России до 9 миллионов артиллерийских снарядов и не менее 100 баллистических ракет.

"В течение прошлого года российские суда перевезли из северокорейских портов в Россию около 9 миллионов боеприпасов различного калибра, включая снаряды 122 мм и 152 мм. В целом количество таких боеприпасов оценивается в пределах 4,2-5,8 миллиона единиц", - говорится в докладе. видео дня

С начала сентября 2023 года, когда начались поставки, КНДР, по оценкам экспертов, передала России более 20 тысяч контейнеров с боеприпасами и сопутствующими материалами. Среди них - боеприпасы калибра 82 мм, 122 мм, 130 мм, 152 мм и 170 мм, а также артиллерийские системы: Д-20, Д-30, М-30, М-46 и пушки Д-74.

Кроме этого, зафиксированы поставки 49 партий смешанной артиллерии и боеприпасов к реактивным системам залпового огня, которые морским транспортом доставлялись в порты Дальнего Востока России, а оттуда - по железной дороге на склады на юго-западе страны для дальнейшего использования на фронте.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

В 2024 году КНДР, согласно докладу, передала России по меньшей мере 100 баллистических ракет. Они использовались для ударов по украинской гражданской инфраструктуре, в частности в Киеве и Запорожье.

Также Северная Корея, как отмечается, предоставила России компоненты трех бригадных комплектов тяжелой артиллерии:

170-мм самоходные артиллерийские установки большой дальности,

240-мм реактивные системы залпового огня,

более 200 единиц техники, включая самоходные пушки и машины для перезарядки.

Кроме того, согласно выводам украинской военной разведки, среди северокорейского оружия, обнаруженного на поле боя, были зафиксированы противотанковые ракеты Bulsae-4 и реактивные противотанковые гранаты (РПГ).

Помощь КНДР России в войне против Украины - что известно

Как сообщал Главред, недавно КНДР впервые подтвердила участие в войне против Украины. Ким Чен Ын лично отдал приказ отправить армию воевать с Россией против Украины.

Кроме того, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын публично заявил о поддержке России в войне против Украины, назвав такую позицию "справедливой и оправданной".

Также Кремль объявил о старте строительства автомобильного моста через реку Туманную, который соединит страны. Таким образом Россия и КНДР вышли на новый уровень "братства".

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