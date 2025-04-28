КНДР впервые подтвердила участие в войне против Украины и заявила о 'победе'

Ким Чен Ын лично отдал приказ отправить армию воевать с Россией против Украины.

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КНДР официально подтвердила участие своих войск в боевых действиях против Украины на Курщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

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Ким Чен Ын официально подтвердил направление войск КНДР в Россию

Северокорейские войска участвуют в боях против Украины на Курщине

Операцию в Курской области в Северной Корее считают успешно завершенной

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально подтвердил, что вооруженные силы КНДР были направлены в Россию. Они участвуют в боевых действиях против Украины на территории Курской области. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на северокорейское государственное информагентство KCNA.

"Подразделения наших вооруженных сил, которые участвовали в операции по освобождению Курской области по приказу главы КНДР... внесли важный вклад в освобождение территории Российской Федерации от украинских сил", - говорится в заявлении КНДР. видео дня

В сообщении отмечается, что военные Северной Кореи были направлены "по прямому приказу" Кима Чен Ына. Решение принято после того, как руководство Пхеньяна пришло к выводу, что нынешняя ситуация соответствует условиям, которые предусматривают взаимную оборону в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного с Россией.

"На основе анализа и оценки всех обстоятельств было установлено, что ситуация соответствует условиям для применения статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, поэтому товарищ Ким Чен Ын принял решение об участии наших вооруженных сил в войне и сообщил об этом российской стороне", - пояснили в сообщении.

Также КНДР официально подтвердила, что северокорейские войска участвуют в боевых действиях на территории Курской области России.

"Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию были победно завершены", - заявили в Северной Корее.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, 26 апреля российский диктатор Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы "полном освобождении" Курской области от ВСУ. В то же время, по данным DeepState, украинские силы удерживают около 30 кв. км в области.

Ситуация на фронте остается сложной, больше всего боев идет на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях, сообщил президент Владимир Зеленский. По состоянию на середину 27 апреля зафиксировано почти 70 российских штурмов. ВСУ также ведут операции в Курской и Белгородской областях РФ.

Впоследствии Зеленский заявил, что украинские военные продолжают выполнять задачи в Курской и Белгородской областях, опровергнув заявления Кремля об их "вытеснении". Несмотря на разговоры России о готовности к предложениям США, никаких реальных шагов для прекращения войны со стороны РФ нет.

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