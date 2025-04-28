КНДР впервые подтвердила участие в войне против Украины и заявила о 'победе'

Главное:
- Ким Чен Ын официально подтвердил направление войск КНДР в Россию
- Северокорейские войска участвуют в боях против Украины на Курщине
- Операцию в Курской области в Северной Корее считают успешно завершенной
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально подтвердил, что вооруженные силы КНДР были направлены в Россию. Они участвуют в боевых действиях против Украины на территории Курской области. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на северокорейское государственное информагентство KCNA.
"Подразделения наших вооруженных сил, которые участвовали в операции по освобождению Курской области по приказу главы КНДР... внесли важный вклад в освобождение территории Российской Федерации от украинских сил", - говорится в заявлении КНДР.видео дня
В сообщении отмечается, что военные Северной Кореи были направлены "по прямому приказу" Кима Чен Ына. Решение принято после того, как руководство Пхеньяна пришло к выводу, что нынешняя ситуация соответствует условиям, которые предусматривают взаимную оборону в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного с Россией.
"На основе анализа и оценки всех обстоятельств было установлено, что ситуация соответствует условиям для применения статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, поэтому товарищ Ким Чен Ын принял решение об участии наших вооруженных сил в войне и сообщил об этом российской стороне", - пояснили в сообщении.
Также КНДР официально подтвердила, что северокорейские войска участвуют в боевых действиях на территории Курской области России.
"Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию были победно завершены", - заявили в Северной Корее.
Ситуация в Курской области - последние новости
Как сообщал Главред, 26 апреля российский диктатор Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы "полном освобождении" Курской области от ВСУ. В то же время, по данным DeepState, украинские силы удерживают около 30 кв. км в области.
Ситуация на фронте остается сложной, больше всего боев идет на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях, сообщил президент Владимир Зеленский. По состоянию на середину 27 апреля зафиксировано почти 70 российских штурмов. ВСУ также ведут операции в Курской и Белгородской областях РФ.
Впоследствии Зеленский заявил, что украинские военные продолжают выполнять задачи в Курской и Белгородской областях, опровергнув заявления Кремля об их "вытеснении". Несмотря на разговоры России о готовности к предложениям США, никаких реальных шагов для прекращения войны со стороны РФ нет.
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