РФ собралась расширить зону боев на Сумщине: в ГПСУ раскрыли непростую ситуацию

На границе Сумщины продолжаются ожесточенные бои, рассказал представитель ГПСУ.

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Россияне рвутся на Сумщину / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, скриншот карты deepstatemap.live

Главное из заявления Демченко:

Россия хочет расширить зону боевых действий в Сумской области

Оккупанты пытаются прорваться в направлениях Басовки и Журавки

РФ не концентрирует большие силы непосредственно у границы

Оккупационные войска России продолжают искать возможности для прорыва украинской обороны на Сумщине, пытаясь расширить зону боевых действий. Враг хочет прорваться в направлениях Басовки и Журавки. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация на Сумском направлении остается непростой, особенно на отдельных участках вблизи границы с Россией. Больше всего внимания сейчас приковано к районам населенных пунктов Басовка и Журавка, где враг применяет тактику малых штурмовых групп.

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"И за последний период видим, что он даже пытается расширить и в пределах этой зоны, и на другие участки, где мы периодически разоблачаем попытки захода таких групп", - рассказал Демченко.

Кроме этого, как отметил спикер ГПСУ, российские войска иногда пытаются прорваться на квадроциклах, чтобы максимально быстро войти на территорию Украины, закрепиться и, привлекая подкрепление, расширять зону боев. В составе таких групп может быть как несколько человек, так и около пяти.

"Отдельно это, конечно, и обстрелы, которые не прекращает противник, применяя разнообразное вооружение и также прикрывая действия таких малых штурмовых групп на отдельных участках, о которых мы только что говорили", - добавил он.

Относительно возможного накопления сил врага у границы, Демченко отметил, что сейчас Россия открыто не держит большие группировки войск непосредственно вблизи украинской границы.

"Потому что и наши действия нацелены на то, чтобы уничтожать противника не только на территории Украины, который перешел нашу границу, но и наносить поражения по тем средствам, которые находятся на территории РФ, - это для нас законные цели. Это касается и техники, и средств поражения, которые применяет противник, в частности это танки и артиллерия, и места, где находятся операторы беспилотных аппаратов противника", - подчеркнул спикер.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Как ранее сообщал Главред, вблизи границы Сумской области продолжаются бои, россияне пытаются вытеснить украинские подразделения и прорваться на территорию Украины. По словам главкома ВСУ Александра Сирского, Силы обороны сорвали попытку наступления.

Также оккупанты накапливают силы в селе Журавка и стремятся закрепиться в Басовке для дальнейшего движения на Локню, сообщает DeepState. В то же время противник пытается приблизиться к селу Беловоды.

Кроме этого, в Сумской области российские войска пытаются создать буферную зону и приблизиться к городу Сумы. По данным ISW, 25-26 апреля продолжались атаки возле Журавки, Беловод и Локни. РФ заявила о захвате четырех населенных пунктов и 90 км² территории, но ISW подтвердил контроль только над Новеньким, Басовкой, Журавкой и Веселовкой на площади около 54 км².

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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