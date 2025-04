Наступление РФ на Сумскую область: в ISW раскрыли планы Кремля

Что сказали в ISW:

Российские военные продолжают продвигаться в районе границы Сумской области, хотя, скорее всего, не смогут начать крупную наступательную операцию на Сумы в ближайшем будущем без получения существенного подкрепления, пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

При этом аналитики указывают, что российское военное командование лишь незначительно усиливает свою группировку сил в Курской области - что было бы ведущим индикатором для более крупной наступательной операции против Сумской области - и, похоже, готово перебросить небольшое количество войск из Сумской области. По их мнению, это говорит о том, что россияне считают, что могут достичь своих оперативных целей с силами, которые они уже собрали в Курской области.

Как отмечают аналитики, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, намерен использовать буферную зону на севере Сумской области и наступление на город Сумы, чтобы оправдать расширение своих претензий на украинскую территорию.

"Путин намеревается использовать дальнейшие успехи в Сумской области и давление на город Сумы, чтобы потребовать, чтобы Украина уступила часть Сумской области России в ходе будущих мирных переговоров", - говорится в сообщении.

В то же время группировка российских войск в Курской области вряд ли будет достаточно боеспособной, чтобы захватить крупный украинский город, если только она не получит значительное подкрепление из другого прифронтового района - что маловероятно.

Вместо этого, предполагают в ISW, российские силы, вероятно, намерены создать буферную зону на севере Сумской области и продвинуться в пределах артиллерийского обстрела города Сумы, чтобы оказать давление на город и сделать его непригодным для проживания мирных жителей. Россияне также могут создать оборонительные позиции на севере Сумской области, а затем перебросить эти силы для усиления других наступлений в Украине.

"Хотя информационное и политическое давление, которое может создать наступление на город Сумы, может оказаться для Путина более заманчивым, чем продвижение в других прифронтовых районах", - подчеркивают аналитики.

Напомним, Главред писал, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что оккупационная армия страны-агрессора РФ фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Ранее стало известно, что о наступлении непосредственно на Сумы и Харьков сейчас рано говорить. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В Украине нет поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков". Ситуация на северном участке фронта не изменилась. Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.