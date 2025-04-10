Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Наступление РФ на Сумскую область: в ISW раскрыли планы Кремля

Виталий Кирсанов
10 апреля 2025, 09:53
895
Российские силы, вероятно, намерены создать буферную зону на севере Сумской области.
В ISW раскрыли планы Кремля
В ISW раскрыли планы Кремля / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 36 ОБрМП

Что сказали в ISW:

  • РФ незначительно усиливает свою группировку сил в Курской области
  • Путин будет претендовать на Сумскую область

Российские военные продолжают продвигаться в районе границы Сумской области, хотя, скорее всего, не смогут начать крупную наступательную операцию на Сумы в ближайшем будущем без получения существенного подкрепления, пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

При этом аналитики указывают, что российское военное командование лишь незначительно усиливает свою группировку сил в Курской области - что было бы ведущим индикатором для более крупной наступательной операции против Сумской области - и, похоже, готово перебросить небольшое количество войск из Сумской области. По их мнению, это говорит о том, что россияне считают, что могут достичь своих оперативных целей с силами, которые они уже собрали в Курской области.

видео дня

"Российское военное командование, вероятно, пытается сформировать буферную зону вдоль международной границы в Сумской области, хотя российские командиры могут намереваться в будущем продвинуться дальше в Сумскую область и в направлении города Сумы", - предполагают аналитики.

Как отмечают аналитики, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, намерен использовать буферную зону на севере Сумской области и наступление на город Сумы, чтобы оправдать расширение своих претензий на украинскую территорию.

"Путин намеревается использовать дальнейшие успехи в Сумской области и давление на город Сумы, чтобы потребовать, чтобы Украина уступила часть Сумской области России в ходе будущих мирных переговоров", - говорится в сообщении.

В то же время группировка российских войск в Курской области вряд ли будет достаточно боеспособной, чтобы захватить крупный украинский город, если только она не получит значительное подкрепление из другого прифронтового района - что маловероятно.

Вместо этого, предполагают в ISW, российские силы, вероятно, намерены создать буферную зону на севере Сумской области и продвинуться в пределах артиллерийского обстрела города Сумы, чтобы оказать давление на город и сделать его непригодным для проживания мирных жителей. Россияне также могут создать оборонительные позиции на севере Сумской области, а затем перебросить эти силы для усиления других наступлений в Украине.

"Хотя информационное и политическое давление, которое может создать наступление на город Сумы, может оказаться для Путина более заманчивым, чем продвижение в других прифронтовых районах", - подчеркивают аналитики.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что оккупационная армия страны-агрессора РФ фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Ранее стало известно, что о наступлении непосредственно на Сумы и Харьков сейчас рано говорить. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В Украине нет поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков". Ситуация на северном участке фронта не изменилась. Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Харьковская область Сумская область вторжение России новости Сумской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Путин унижает Трампа": Подоляк сказал, когда у президента США лопнет терпение из-за РФ

"Путин унижает Трампа": Подоляк сказал, когда у президента США лопнет терпение из-за РФ

10:13Политика
Мобилизацию Насирова отменили: Сырский приказал провести служебное расследование

Мобилизацию Насирова отменили: Сырский приказал провести служебное расследование

07:55Украина
Ночная атака дронов: в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненые

Ночная атака дронов: в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненые

06:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

Китайский гороскоп на сегодня 10 апреля: Лошадям - ненависть, Тиграм - недоразумения

Китайский гороскоп на сегодня 10 апреля: Лошадям - ненависть, Тиграм - недоразумения

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Последние новости

10:35

Желтые пятна от пота исчезнут на глазах: помогут копеечные средства

10:26

Умер звезда "Лиги Смеха": что известно

10:13

"Путин унижает Трампа": Подоляк сказал, когда у президента США лопнет терпение из-за РФ

10:07

Этот полк устроил большие проблемы россиянам: как "Ахиллес" уничтожает врага

10:01

"У нас стали появляться": чем занимается сын Наташи Королевой на самом деле

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
09:53

Наступление РФ на Сумскую область: в ISW раскрыли планы Кремля

09:52

Где может начаться война: Politico назвало следующую цель Путина

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 апреля (обновляется)

09:23

На одну загадку станет меньше: почему на зеркале появляются черные пятна

Реклама
09:21

Умеют ждать, слушать и поддерживать: 3 знака зодиака с бесконечным терпением

08:44

Сырский впервые раскрыл, чем сбиваются с курса российские КАБы

08:21

"Надежда умирает последней": Ксения Собчак не выходит на связь в РФ

08:18

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как китайские пленные ударят по отношениям Киева и Пекинамнение

07:55

Мобилизацию Насирова отменили: Сырский приказал провести служебное расследование

07:10

Где спрятан кот: только настоящий "Шерлок Холмс" найдет его за 9 секунд

06:47

Ночная атака дронов: в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненыеФото

05:12

Чем отмыть старый жир с плитки: простые и эффективные средства

04:21

Что не так у женщины с продуктами: нужно найти три отличия за 17 секунд

04:00

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священникаВидео

Реклама
03:30

У ВСУ сложности с перехватом: тревожный прогноз о новой тактике ударов РФ

03:02

Осы не подлетят ни на метр: как избавиться от нежелательных гостей с 1 продуктом

02:46

Лунный календарь на 10 апреля: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

02:30

Зачем во время стирки бросать колпачок в барабан: лайфхак, который покорил TikTok

02:11

"Ты мне нравишься, но...": Боржемская раскрыла детали неудачного свидания

01:51

Гороскоп на завтра 11 апреля: Близнецам - успех, Весам, - большие достижения

01:30

Влюбленные голубки: кадры со свидания Киану Ривза и его подруги попали в Сеть

00:54

Ракеты собирают не только для атак: СНБО бьет тревогу из-за агрессивных планов РФ

00:37

Звезда "Злых духов" и "Памфира" рассказал, готов ли вступать в ВСУ: "Есть чувство вины"

00:26

Готовы потратить десятки миллиардов: Киев хочет купить у США большой пакет вооружений

00:01

Один захотел 2 млн, а второй - турист: СБУ раскрыла детали допроса пленных китайцевФотоВидео

09 апреля, среда
23:41

Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

23:04

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

22:55

Зеленский анонсировал новые переговоры с США - названа главная тема и дата

22:54

"Просто не могу этого": Дорофеева и Кацурин признались, за что ценят свою половинку

22:47

Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский

22:17

Китайские военные в Украине и новое наступление РФ: главные новости Украины (дайджест)

22:04

Зеленский созвал военное командование: обсуждали все направления фронта

21:50

"Сепар, который родился в Украине": Зеленский высказался о спецпредставителе РФ

21:49

Путинист Филипп Киркоров устроил праздник после смерти отца - детали

Реклама
21:40

"Прекратите стучать пальцем": Зеленский ответил на обвинения в срыве соглашения с США

21:26

Ошибки в одежде после 40 - топ-10 антитрендов для женщин

21:22

РФ готовит наступление еще в двух областях - Зеленский о целях операции на Белгородщине

20:53

Известная певица и ее сын едва не погибли в собственном доме - детали

20:50

Куда лучше спать головой: известный йог поделился советами

20:43

155 человек уже на фронте: Зеленский раскрыл новые данные об участии китайцев в войне

20:40

Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

20:29

Для чего хозяйки смешивают стиральный порошок с солью: результат поразитВидео

20:15

В Украине массово избавляются от свиней и коров: возможен ли дефицит мяса и молока

20:09

Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять