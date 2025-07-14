Зеленский провел переговоры с Келлогом в Киеве - о чем договорились

Владимир Зеленский и спецпредставитель США обсудили усиление украинской ПВО, совместное производство оружия и дальнейшие шаги для достижения мира.

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О чем Зеленский говорил с Келлогом в Киеве / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

Переговоры Зеленского и Келлога прошли продуктивно

Стороны обсудили усиление ПВО, продажу и совместное производство оружия для Украины

Сегодня, 14 июля президент Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем президента США, генералом Китом Келлогом, который находится в Украине с официальным визитом. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что переговоры прошли продуктивно.

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Президент Украины сообщил, что во время встречи с Китом Келлогом обсудили практические шаги для приближения мира. Речь шла об усилении украинской системы ПВО, совместном производстве и закупке оборонного оружия вместе с европейскими партнерами. Отдельное внимание уделили санкциям против России и ее союзников. Украинская сторона рассчитывает на лидерство США, ведь только сила может остановить агрессивные намерения Москвы.

"Спасибо Киту Келлогу за этот визит в Украину. Благодарен Президенту Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", - резюмировал Зеленский.

Спецпредставители Трампа для завершения войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия участвует в модернизации северокорейских баллистических ракет KN-23, используемых Москвой для атак на украинскую территорию. Об этом сообщает The Times со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников Воздушных сил ВСУ.

Издание The New York Times отмечает, что решение президента США Дональда Трампа предоставить Украине оружие стало переломным моментом в его внешней политике. Ранее он декларировал готовность предоставлять только оборонительные системы, чтобы избежать эскалации. Теперь же он оказался на схожей позиции с экс-президентом Джо Байденом, хотя между их подходами все еще сохраняются существенные различия.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

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О персоне: Кит Келлог Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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