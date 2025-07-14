Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Китай, миллионы и переговоры с США: что известно о возможном премьере Юлии Свириденко

Юрий Берендий
14 июля 2025, 16:24
173
Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины - что о ней известно.
Китай, миллионы и переговоры с США: что известно о возможном премьере Юлии Свириденко
Впервые за 15 лет правительство Украины может возглавить женщина - что о ней известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Где раньше работала Юлия Свириденко
  • Доходы Юлии Свириденко - данные декларации за 2024 год
  • Успешные сделки Юлии Свириденко

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра Украины. Если Верховная Рада поддержит кандидатуру Свириденко, она станет первой женщиной на посту премьер-министра Украины с 2010 года.

Главред выяснил, что известно о Юлии Свириденко.

видео дня

Образование

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове.

В 2008 году она получила образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности".

В 2009 г. Свириденко прошла полный курс бухгалтерского учета в Киевской школе рыночной экономики.

Окончила курсы при Фонде госимущества по оценке недвижимости и оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2009, 2011).

Также училась по международным программам в Германии и Швеции (2016, 2017).

Работа в частном секторе

Свой профессиональный путь она начала в 2008 году в частном секторе с должности экономиста по финансам в совместном украинско-андоррийском предприятии АО "АМП" в Киеве.

В студенческие годы она представляла Чернигов в китайском городе Уси, привлекая инвестиции и способствуя созданию компании "Эко-Втор", которая построила завод в Чернигове благодаря китайским инвестициям - для общения с инвесторами она даже выучила китайский язык.

После государственной службы в Черниговской ОГА в 2019 году вернулась в частный бизнес как директор ООО "Сидко Украина", компании, которая производит корма для диких птиц и перерабатывает органическую продукцию.

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Государственные должности

Юлия Свириденко в 2015 году начала работать на государственных должностях. Тогда она присоединилась к команде Черниговской областной государственной администрации, где быстро поднялась по карьерной лестнице - от начальницы департамента экономического развития до первого заместителя председателя ОГА.

В 2018 году некоторое время исполняла обязанности председателя ОГА.

В 2019 году Свириденко стала заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а с июля 2020 года - первым заместителем министра.

22 декабря 2020 года Юлия Свириденко была назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. На этой должности она отвечала за координацию экономической политики, взаимодействие с правительством, а также за стратегические направления развития. Ее считают одной из главных фигур, которая формировала экономический блок при президенте.

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко / Фото: УНИАН

В ноябре 2021 года решением Верховной Рады она перешла на должность первого вице-премьер-министра и министра экономики Украины.

Она также координировала международные переговоры о создании фонда восстановления, привлечение финансовой помощи от США и ЕС, активное сотрудничество с ЕБРР и Всемирным банком.

За время работы в правительстве она стала одним из главных экономических переговорщиков государства - в частности, вела переговоры с США о создании Инвестиционного фонда для восстановления Украины. Также выступала за поддержку отечественного бизнеса, расширение госзаказа на технические специальности и развитие индустриальных парков.

Соглашение с США, сделка с США, Фонд восстановления Украины, полезные ископаемые Инфографика Главред
Детали меморандума с США по недрам / Инфографика: Главред

Юлию Свириденко называют технократом с четким видением экономических реформ.

Доходы

В своей электронной декларации за 2024 год Юлия Свириденко задекларировала совокупный доход в размере 4 млн 441 тыс. 343 грн, передает Интерфакс.

Основную часть доходов составили: заработная плата - 1 205 771 грн, гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам от Киевской школы экономики - 3 102 506 грн, доход от аренды имущества - 133 тыс. грн и банковские проценты - 66 грн. Также она задекларировала 377,5 тыс. грн на счетах в банках и $4 тыс. наличными.

В собственности Свириденко - квартира в Киеве площадью 33,5 кв. м, еще две квартиры в Чернигове (74,3 кв. м и 25% от квартиры площадью 87,5 кв. м), земельный участок площадью 1 496 кв. м в Черниговской области. Кроме того, она арендует квартиру (119,8 кв. м) и машиноместо (23 кв. м) в столице.

Также в декларации указано, что она пользуется автомобилем BMW X3 2016 года выпуска на основании доверенности.

Семья

Муж Юлии Свириденко - Сергей Игоревич Дерлеменко. Он возглавляет компании "ДКС-Групп" и "ДИТЭЛ", работающие в сферах строительства, ремонта, телекоммуникаций и обслуживания сетей связи. В 2015 году Дерлеменко баллотировался в Черниговский городской совет от партии "Самопомощь", однако депутатом не стал. Супруги воспитывают дочь Софию.

Юлия Свириденко - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, в Кабмине Украины могут произойти значительные кадровые перестановки. По данным РБК-Украина со ссылкой на источники, премьер-министр Денис Шмыгаль может покинуть свою должность. Его потенциальной преемницей называют первого вице-премьера Юлию Свириденко.

Во время встречи с международными партнерами в Лондоне 23 апреля 2025 года Свириденко подчеркнула, что Украина не капитулирует, но готова к диалогу.

Кроме того, 18 апреля украинская и американская делегации подписали меморандум о намерении заключить двустороннее экономическое соглашение, закрепляющее взаимную заинтересованность в углублении партнерства. Об этом сама Юлия Свириденко.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Свириденко новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина может получить крылатые ракеты JASSM для F-16: СМИ раскрыли подробности

Украина может получить крылатые ракеты JASSM для F-16: СМИ раскрыли подробности

16:55Украина
Китай, миллионы и переговоры с США: что известно о возможном премьере Юлии Свириденко

Китай, миллионы и переговоры с США: что известно о возможном премьере Юлии Свириденко

16:24Политика
Шмыгаль может заменить Умерова: нардеп раскрыл детали больших ротаций в Кабмине

Шмыгаль может заменить Умерова: нардеп раскрыл детали больших ротаций в Кабмине

16:12Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

Вынесли все вещи: известных украинских артистов ограбили во время гастрольного тура

Вынесли все вещи: известных украинских артистов ограбили во время гастрольного тура

Будут ли в Украине восстанавливать разрушенные города - все решит один нюанс

Будут ли в Украине восстанавливать разрушенные города - все решит один нюанс

Последние новости

16:55

Украина может получить крылатые ракеты JASSM для F-16: СМИ раскрыли подробности

16:54

Потрясло: в одной из областей Украины зафиксировали неожиданное землетрясение

16:30

Курс доллара и евро рванул вверх: сколько будет стоить валюта уже 15 июля

16:24

Китай, миллионы и переговоры с США: что известно о возможном премьере Юлии Свириденко

16:22

Аренда квартир в Украине подорожала: где дороже и дешевле всего снимать однушку

Кремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - МиловКремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - Милов
16:12

Шмыгаль может заменить Умерова: нардеп раскрыл детали больших ротаций в Кабмине

16:04

Даже следа не останется: как уничтожить все сорняки только с помощью одного средства

15:40

Надю Дорофееву положили в больницу второй раз за лето - что происходит с певицей

15:35

Как хитрые немцы готовят яйца: один способ поразит удивительным результатомВидео

Реклама
15:34

Чем быстро отмыть золотые украшения: простой, но очень эффективный способВидео

15:29

Судьба меняет маршрут: какие ТОП-4 знака откроют новую страницу жизни уже летом

15:22

Вызов для ПВО: РФ может получить от КНДР новые ракеты

15:17

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищникВидео

15:11

Трамп оказался там, где был Байден в вопросе оружия для Украины: в NYT назвали причину

15:00

В Украине будет новый премьер-министр – кому Зеленский предложил должность

14:53

Зеленский провел переговоры с Келлогом в Киеве - о чем договорились

14:31

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

14:29

Штрафы за чеки: украинцев ждут серьезные изменения уже с 1 августа

14:29

Остаются целыми и ароматными: бомбезный рецепт вишен в собственном соку на зиму

14:14

Почему Черное море называют "черным": об истинном значении знают лишь единицыВидео

Реклама
13:45

Разница колоссальная: украинец сравнил цены на продукты в Украине и АвстралииВидео

13:44

50 тыс. грн за рождение ребенка в Украине: Кабмин озвучил важное решение

13:24

Где 3 различия между изображениями девушки на сцене: надо найти ответ за 45 секунд

13:13

Почему 15 июля нельзя переедать и пить алкоголь: какой церковный праздник

13:08

Бритни Спирс удочерила девочку: признание 43-летней певицы

12:58

В Германии изменят правила выплат соцпомощи: что ждет украинцев

12:47

800 тыс. гривен от государства: люди с инвалидностью получат денежную помощь

12:46

РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказалВидео

12:42

Хрустят, как свежие: необычный и простой рецепт пикантных огурцов на зимуВидео

12:13

2 тыс грн в кошелек: некоторые пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты

12:07

Даша Квиткова воссоединилась с бывшим мужем - что произошло

12:06

Оккупанты ударили дронами по учебному заведению в Сумах: есть раненые

12:02

Пользуются единицы: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

12:00

Дожди будут заливать несколько областей: стала известна дата сильных осадков

12:00

Польша больше не союзник? Что стоит за претензиями Дуды к Украинемнение

11:50

Украинцев могут начать штрафовать в определенный час: какая причина

11:18

Виталина Ющенко впервые высказалась о бывшей невестке-предательнице - детали

11:05

Успеть до осени: ТОП-8 овощей, которые не поздно сеять в середине лета

11:04

Ни в коем случае не выбрасывать: священник сказал, что делать со старым крестом с могилыВидео

10:59

Стоимость базовых продуктов впечатляет: цены ощутимо изменились за считанные дни

Реклама
10:42

Использует ли Трамп санкционную дубину против РФ: прогноз Золотарева

10:37

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский подал важный документ

10:26

Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые заработают больше всего в 2025 году

10:22

Китайский гороскоп на завтра 15 июля: Крысам - споры, Быкам - семейные проблемы

10:03

Трамп прозрел в отношении Путина: адмирал ВМС объяснил, как будут действовать США

09:52

"Сколько раз я падала": предательница Лорак раскрыла правду о браке с испанцем

09:48

Сребреница как пролог к Буче: урок, который Европа не усвоиламнение

09:45

Белорусы неожиданно открыли огонь по российскому дрону: куда направлялся БпЛА

09:24

Спецпосланник Трампа прибыл в Украину: с кем встретится и о чем будут говоритьВидео

09:11

"Много пар расходятся": Вадим Яценко заговорил о разводе

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять