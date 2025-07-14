Китай, миллионы и переговоры с США: что известно о возможном премьере Юлии Свириденко

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины - что о ней известно.

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Впервые за 15 лет правительство Украины может возглавить женщина - что о ней известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Где раньше работала Юлия Свириденко

Доходы Юлии Свириденко - данные декларации за 2024 год

Успешные сделки Юлии Свириденко

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра Украины. Если Верховная Рада поддержит кандидатуру Свириденко, она станет первой женщиной на посту премьер-министра Украины с 2010 года.

Главред выяснил, что известно о Юлии Свириденко.

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Образование

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове.

В 2008 году она получила образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности".

В 2009 г. Свириденко прошла полный курс бухгалтерского учета в Киевской школе рыночной экономики.

Окончила курсы при Фонде госимущества по оценке недвижимости и оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2009, 2011).

Также училась по международным программам в Германии и Швеции (2016, 2017).

Работа в частном секторе

Свой профессиональный путь она начала в 2008 году в частном секторе с должности экономиста по финансам в совместном украинско-андоррийском предприятии АО "АМП" в Киеве.

В студенческие годы она представляла Чернигов в китайском городе Уси, привлекая инвестиции и способствуя созданию компании "Эко-Втор", которая построила завод в Чернигове благодаря китайским инвестициям - для общения с инвесторами она даже выучила китайский язык.

После государственной службы в Черниговской ОГА в 2019 году вернулась в частный бизнес как директор ООО "Сидко Украина", компании, которая производит корма для диких птиц и перерабатывает органическую продукцию.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Государственные должности

Юлия Свириденко в 2015 году начала работать на государственных должностях. Тогда она присоединилась к команде Черниговской областной государственной администрации, где быстро поднялась по карьерной лестнице - от начальницы департамента экономического развития до первого заместителя председателя ОГА.

В 2018 году некоторое время исполняла обязанности председателя ОГА.

В 2019 году Свириденко стала заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а с июля 2020 года - первым заместителем министра.

22 декабря 2020 года Юлия Свириденко была назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. На этой должности она отвечала за координацию экономической политики, взаимодействие с правительством, а также за стратегические направления развития. Ее считают одной из главных фигур, которая формировала экономический блок при президенте.

Юлия Свириденко / Фото: УНИАН

В ноябре 2021 года решением Верховной Рады она перешла на должность первого вице-премьер-министра и министра экономики Украины.

Она также координировала международные переговоры о создании фонда восстановления, привлечение финансовой помощи от США и ЕС, активное сотрудничество с ЕБРР и Всемирным банком.

За время работы в правительстве она стала одним из главных экономических переговорщиков государства - в частности, вела переговоры с США о создании Инвестиционного фонда для восстановления Украины. Также выступала за поддержку отечественного бизнеса, расширение госзаказа на технические специальности и развитие индустриальных парков.

Детали меморандума с США по недрам / Инфографика: Главред

Юлию Свириденко называют технократом с четким видением экономических реформ.

Доходы

В своей электронной декларации за 2024 год Юлия Свириденко задекларировала совокупный доход в размере 4 млн 441 тыс. 343 грн, передает Интерфакс.

Основную часть доходов составили: заработная плата - 1 205 771 грн, гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам от Киевской школы экономики - 3 102 506 грн, доход от аренды имущества - 133 тыс. грн и банковские проценты - 66 грн. Также она задекларировала 377,5 тыс. грн на счетах в банках и $4 тыс. наличными.

В собственности Свириденко - квартира в Киеве площадью 33,5 кв. м, еще две квартиры в Чернигове (74,3 кв. м и 25% от квартиры площадью 87,5 кв. м), земельный участок площадью 1 496 кв. м в Черниговской области. Кроме того, она арендует квартиру (119,8 кв. м) и машиноместо (23 кв. м) в столице.

Также в декларации указано, что она пользуется автомобилем BMW X3 2016 года выпуска на основании доверенности.

Семья

Муж Юлии Свириденко - Сергей Игоревич Дерлеменко. Он возглавляет компании "ДКС-Групп" и "ДИТЭЛ", работающие в сферах строительства, ремонта, телекоммуникаций и обслуживания сетей связи. В 2015 году Дерлеменко баллотировался в Черниговский городской совет от партии "Самопомощь", однако депутатом не стал. Супруги воспитывают дочь Софию.

Юлия Свириденко - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, в Кабмине Украины могут произойти значительные кадровые перестановки. По данным РБК-Украина со ссылкой на источники, премьер-министр Денис Шмыгаль может покинуть свою должность. Его потенциальной преемницей называют первого вице-премьера Юлию Свириденко.

Во время встречи с международными партнерами в Лондоне 23 апреля 2025 года Свириденко подчеркнула, что Украина не капитулирует, но готова к диалогу.

Кроме того, 18 апреля украинская и американская делегации подписали меморандум о намерении заключить двустороннее экономическое соглашение, закрепляющее взаимную заинтересованность в углублении партнерства. Об этом сама Юлия Свириденко.

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