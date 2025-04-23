Украина готова к переговорам: в Киеве назвали главное условие прекращения огня

Украине нужны гарантии безопасности - достаточно сильные, чтобы сдержать будущую агрессию.

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В Украине раскрыли условия переговоров по прекращению огня / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Пресс-центр НАТО

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Украина не готова к капитуляции, но готова к переговорам, заявила Свириденко

Украина готова обсуждать условия мирного соглашения с РФ

Украина не готова к капитуляции, но готова к переговорам, что подтвердила во время сегодняшней встречи с партнерами в Лондоне заявила вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

"Украина готова к переговорам, но не к капитуляции. Не должно быть никакого соглашения, которое даст России более прочную основу, необходимую ей для перегруппировки и возвращения с большей жестокостью", - написала она в Х.

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По ее словам, полное прекращение огня на суше, в воздухе и на море - это необходимый первый шаг к миру. Но в случае, если Россия предпочтет ограниченную паузу, Украина ответит тем же.

"Наш народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности - достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить прочный мир", - подчеркнула Свириденко.

/ Инфографика: Главред

Как пишет Sky News со ссылками на источник в украинском правительстве, Украина готова обсуждать условия мирного соглашения с Россией, но только после достижения договоренности о первоначальном прекращении огня.

"Послушайте, у нас есть несколько принципиальных моментов. Первый - пока ежедневно гибнут люди, крайне странно сосредотачиваться на чем-то другом, кроме немедленного полного и безусловного прекращения огня. Тем более, что Пасха показала, что это возможно. Во-вторых, мы готовы обсуждать все остальное в любом формате после прекращения огня", - цитирует издание украинский источник.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

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Кто такая Юлия Свириденко? Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года - первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

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