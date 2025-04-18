Исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых

Украинская и американская команыд готовят создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

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Украина и США подписали меморандум по соглашению о ископаемых / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Кратко:

Киев и Вашингтон подписали меморандум по соглашению об ископаемых

Меморандум не является окончательным соглашением, а лишь предшествует ему

Идет подготовка документа о создании Фонда инвестиций в восстановление Украины

В четверг, 18 апреля, украинская и американская стороны подписали меморандум, подтверждающий совместное стремление заключить взаимовыгодное соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - написала она в Facebook.

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По ее словам, готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Сейчас стороны работают над документом.

"Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов – именно с этой целью команды работают над документом", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнула, что предстоит еще финализировать текст Соглашения и подписать его.

"А дальше – ратификация парламентами", – добавила Свириденко.

Что предусматривало рамочное соглашение между Украиной и США по недрам / Инфографика: Главред

Соглашение между Украиной и США - последние новости

Как сообщал Главред, США смягчили свои требования в переговорах по соглашению о доступе к украинским полезным ископаемым, и документ могут подписать уже на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Украинская сторона передала Вашингтону свои предложения во время очередного этапа технических консультаций, отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая также возглавляет Минюст.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно работает с американской стороной в формате онлайн по меморандуму о полезных ископаемых. Меморандум может быть подписан 17 апреля.

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