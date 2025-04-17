Украина и США могут подписать меморандум о недрах уже сегодня - Зеленский

Украина и США могут уже сегодня подписать меморандум по полезным ископаемым и продолжить работу уже над текстом соглашения, отметил Зеленский.

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Украина и США могут подписать меморандум о недрах уже сегодня / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

О чем сказал Зеленский:

Переговоры с США идут продуктивно, есть позитивные шаги

Меморандум по полезным ископаемым может быть подписан уже сегодня

Украина активно работает с американской стороной в формате онлайн по меморандуму о полезных ископаемых. Меморандум может быть подписан уже сегодня, 17 апреля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, который транслировало Общественное.

По его словам, техническая встреча была действительно продуктивная и позитивная.

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"Я считаю, что это хорошо. Встреча техническая была в разном формате. Офлайн в Штатах, онлайн также. Сегодня наш вице-премьер работает с командой Бессента. И с Бессентом непосредственно...", - сказал глава государства.

Президент Владимир Зеленский отметил, что США фактически вернули процесс к начальному этапу, хотя уже было наработано серьезное соглашение, которое должно было пройти парламентские и юридические процедуры в обеих странах. Он подчеркнул, что техническая встреча между сторонами была положительной, ведь обе стороны демонстрируют готовность к взаимным шагам.

"Несколько дней назад американская сторона предложила вернуться еще к одному шагу, пока работают юристы над соглашением. Это меморандум о намерениях. У нас намерения позитивные, конструктивные, мы это показываем. Поэтому меморандум о намерениях, то есть не само соглашение, а меморандум о намерениях может быть подписан онлайн сегодня", - добавил он.

По его словам, сейчас украинская сторона вместе с американскими коллегами работает над текстом документа, и этот процесс координирует вице-премьер Юлия Свириденко. Зеленский считает, что предложенный меморандум может стать важным первым шагом и вполне приемлем для обоих государств.

Что предусматривало рамочное соглашение между Украиной и США по недрам / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, США смягчили свои требования в переговорах по соглашению о доступе к украинским полезным ископаемым, и документ могут подписать уже на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Украинская сторона передала Вашингтону свои предложения во время очередного этапа технических консультаций, отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая также возглавляет Минюст.

Переговоры между Украиной и США продолжаются, и согласно информации Reuters, обновленный проект соглашения предусматривает, что американская сторона получит контроль, в частности, над украинским газопроводом, по которому ранее транспортировался российский газ в Европу.

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