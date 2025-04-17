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Россияне в панике открыто угрожают Германии: что произошло

Ангелина Подвысоцкая
17 апреля 2025, 19:02
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Российские оккупанты против передачи Украине немецких ракет Taurus.
Фридрих Мерц, ракеты Taurus
РФ угрожает Германии из-за ракет Taurus / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Россия угрожает Германии на фоне возможной передаче Украину немецких ракет Taurus. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишут российские пропагандисты.

Она пугает тем, что РФ будет считать Германию участником боевых действий на стороне Украины, если ВСУ ударят по оккупантам ракетой Taurus.

"Россия будет расценивать любой удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины со всеми последствиями для Германии", - сказала Захарова.

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Напомним, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Крымский мост вероятной целью для немецких ракет.

Поставки Taurus Украине - последние новости

Как писал Главред, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты Taurus. Однако, по его словам, есть условие.

"Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставку Украине ракет Taurus — ред.), но только при условии согласования с европейскими партнерами", — сказал Мерц.

Россияне в панике открыто угрожают Германии: что произошло
Ракета Taurus - что о ней известно / Инфографика: Главред

По данным Welt, Мерц, который в мае будет утвержден канцлером Германии, может совершить первый зарубежный визит в должности в Украину. Визит находится в стадии подготовки и должен быть приурочен к саммиту "коалиции решительных" 9 мая, который состоится в Киеве. Там также ожидают приезда президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Напомним, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Фридрих Мерц заявил, что не будет отказа от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании. По его слвоам, Германия может начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при определенных условиях.

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Кто такая Мария Захарова

Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ.

Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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