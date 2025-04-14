Мерц, пообещав дать Украине Taurus, приедет в Киев - Welt

Фридрих Мерц совершит первый зарубежный визит на посту канцлера в Украину.

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Мерц совершит первый зарубежный визит на посту канцлера в Украину / Коллаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офис президента Украины

Кратко:

Визит должен быть приурочен к саммиту "коалиции решительных" 9 мая

Для Мерца это будет первый зарубежный визит на посту канцлера

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который в мае будет утвержден канцлером Германии, может совершить первый зарубежный визит в должности в Украину. Об этом сообщает издание Welt.

По информации СМИ из источников в Берлине и Брюсселе, возможный визит Мерца в Украину в начале мая находится в стадии подготовки.

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Визит должен быть приурочен к саммиту "коалиции решительных" 9 мая, который состоится в Киеве. Там также ожидают приезда президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

В таком случае для Мерца это будет первый зарубежный визит на посту канцлера Германии. Однако его представитель отказался комментировать сообщения СМИ.

Отметим, что Мерц уже посещал Украину в декабре 2024 года. Тогда он был в статусе лидера немецкой оппозиции, и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Поставки Taurus Украине

Как писал Главред, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Фридрих Мерц заявил, что не будет отказа от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании. По его словам, Германия может начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при определенных условиях.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит поставку крылатых ракет Taurus.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине ракеты Taurus. Однако, по его словам, есть условие.

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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