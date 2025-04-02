"Больше, чем надежда": Зеленский не исключил вероятность поставок Taurus Украине

ХДС последовательно подчеркивает важность предоставления Украине дальнобойного оружия.

https://glavred.info/ukraine/bolshe-chem-nadezhda-zelenskiy-ne-isklyuchil-veroyatnost-postavok-taurus-ukraine-10652390.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский оценил вероятность предоставления ракет Taurus / коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Важно:

Зеленский надеется на одобрение поставок крылатых ракет Taurus

ХДС отстаивает важность предоставления Украине дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит поставку крылатых ракет Taurus.

Об этом он заявил во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Германии Аннеленой Бербок отвечая на вопрос о том, ожидает ли он от будущего канцлера Мерца быстрого решения по ракетам после того, как тот вступит в должность, сообщает агентство DPA.

видео дня

"Мы будем над этим работать", - сказал Зеленский, добавив, что дискуссии продолжаются, но отказался детализировать. Когда его спросили, есть ли у него надежда, президент ответил: "Да: "Да, конечно ... Это немного больше, чем надежда", - сказал глава государства.

В свою очередь Бербок, отвечая на вопрос о Taurus, отметила, что как министр, уходящий в отставку, она не может спекулировать на позиции нового правительства, однако отметила, что ХДС Мерца последовательно подчеркивали в парламенте важность предоставления Украине дальнобойного оружия.

Главред

Что предшествовало

Ранее Мерц оставил открытым вопрос, будет ли его правительство поставлять Украине ракеты Taurus, но подчеркнул, что Украина должна получить необходимые оборонительные системы, включая крылатые ракеты.

"Будет ли это Taurus или другая система, мы должны будем увидеть и скоординировать с нашими европейскими союзниками", - сказал он. В то же время Мерц предостерег от втягивания Германии в войну, заявив: "Германия не должна стать участником войны".

Ракеты Taurus для Украины - последние новости по теме

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц наотрез отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Тем временем лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Первым делом нужно снять ограничение на дальность нанесения ударов.

Берлин может изменить позицию по Taurus после смены правительства, считает ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Как полагает аналитики, немцы согласны на передачу этих ракет Украине, а соответствующее решение может быть принято в конце зимы уже новым Кабмином ФРГ.

Другие новости:

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред