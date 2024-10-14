Возможный сменщик Шольца поддержал передачу Taurus Украине, но есть условие

Кандидат в канцлеры Германии считает, что сначала нужно снять ограничение на дальность нанесения ударов.

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Фридрих Мерц высказался о предоставлении ракет Taurus Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся.

По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Первым делом нужно снять ограничение на дальность нанесения ударов, передает n-tv.

"Я бы не сделал этого просто так. Если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом предстоит снять ограничение на дальность. А вторым для нас будет доставка "Таурусов". Далее Владимир Путин сам будет решать, насколько далеко он захочет зайти в этой войне", ‒ сказал Мерц.

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Он подчеркнул, что вопрос о поставках ракет должен решаться на общеевропейском уровне. При этом Европа должна становиться более независимой от США, особенно учитывая возможный приход к власти республиканца Дональда Трампа. По мнению немецкого политика, Европа должна быть готова к более активной роли в обеспечении безопасности континента.

Мерц также раскритиковал действующее коалиционное правительство Германии под руководством канцлера Олафа Шольца, отметив, что ему не хватает стратегического видения политики относительно Украины.

По его мнению, правительство открыто делится с Путиным деталями своих планов и даже публично обсуждает разные позиции относительно следующих шагов.

"Германия и Запад ошибались, когда не ожидали вторжения Путина в Украину. Мы не должны повторить эту ошибку", – подчеркнул Мерц, добавив, что последствия нового просчета могут быть значительно серьезнее.

Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

Поставки ракет Taurus в Украину - последние новости

Германия и США отказываются разрешить Украине использовать оружие, предоставленное этими странами, для ударов по территории страны-агрессора России. В свою очередь, Киев настаивает на необходимости таких атак на военные объекты, откуда РФ обстреливает гражданские цели.

В конце сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что среди немецких политиков нет единства по вопросу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Она поддержала передачу Украине оружия такого вида и отметила в интервью Bloomberg, что понимает важность для Украины дальнобойных ракет, поскольку посещала Харьков, где организовать эффективную ПВО невозможно из-за близости к границе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует отправлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, немецкое правительство приняло окончательное решение по данному вопросу.

Ракета Taurus - основные характеристики / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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