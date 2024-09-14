Шольц резко объявил о позиции Германии по поставкам Украине Taurus

Германия уже приняла окончательное решение, связанному с поставками ракет Taurus для Украины, и не будет ничего менять, сказал канцлер Олаф Шольц.

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Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus / Коллаж: Главред: фото: Офис президента, wikimedia.org

Берлин не планирует отправлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, немецкое правительство приняло окончательное решение по данному вопросу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает The Guardian, в ходе пятничной пресс-конференции он сказал, что ФРГ не планирует поставлять Украине Taurus.

"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать и чего мы не будем делать. Это решение не изменится", - сказал Шольц. видео дня

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отмежевался от дискуссии Великобритании и США относительно разрешения Украине наносить удары дальнобойным вооружением вглубь территории РФ. По словам Писториуса, то, что делают Вашингтон и Лондон, "остается их делом".

Кратко о ракете Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Дальнобойные удары по территории России – главные новости по теме:

Глава Кремля Владимир Путин разразился угрозами в адрес Запада. По его словам, если Украина получит право бить вглубь территории России, Москва ответит "соответствующе". Путин считает, что такое решение означает якобы прямое участие НАТО в российско-украинской войне.

США и Британия уже разрешили Украине бить по территории РФ своим оружием, написали журналисты The Guardian. Как говорится в материале, пока Вашингтон и Лондон предпочитают официально это не объявлять.

Владимир Путин может применить ядерное оружие в России, написали журналисты Reuters. В их статье эксперты предположили, что россияне могут задействовать ядерное оружие в рамках учений, чтобы попытаться напугать Запад.

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