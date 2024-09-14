Шольц резко объявил о позиции Германии по поставкам Украине Taurus

Берлин не планирует отправлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, немецкое правительство приняло окончательное решение по данному вопросу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Как сообщает The Guardian, в ходе пятничной пресс-конференции он сказал, что ФРГ не планирует поставлять Украине Taurus.
"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать и чего мы не будем делать. Это решение не изменится", - сказал Шольц.видео дня
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отмежевался от дискуссии Великобритании и США относительно разрешения Украине наносить удары дальнобойным вооружением вглубь территории РФ. По словам Писториуса, то, что делают Вашингтон и Лондон, "остается их делом".
Ракеты Taurus - что о них известно
Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).
Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).
Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.
Дальнобойные удары по территории России – главные новости по теме:
Глава Кремля Владимир Путин разразился угрозами в адрес Запада. По его словам, если Украина получит право бить вглубь территории России, Москва ответит "соответствующе". Путин считает, что такое решение означает якобы прямое участие НАТО в российско-украинской войне.
США и Британия уже разрешили Украине бить по территории РФ своим оружием, написали журналисты The Guardian. Как говорится в материале, пока Вашингтон и Лондон предпочитают официально это не объявлять.
Владимир Путин может применить ядерное оружие в России, написали журналисты Reuters. В их статье эксперты предположили, что россияне могут задействовать ядерное оружие в рамках учений, чтобы попытаться напугать Запад.
Другие новости:
- Сунак и Шольц обсудили в Берлине помощь Украине: канцлер проговорился о Taurus
- Шольц с сарказмом высказался насчет требований Украины о поставках Taurus - Bild
- Ракеты Taurus и удары по Крыму: в Британии сделали заявление и обратились к ФРГ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред