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Удары оружием Запада вглубь РФ: у Зеленского ответили на угрозы Путина

Андрей Ганчук
14 сентября 2024, 13:37
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Если Россия добровольно не хочет прекращать свой террор, нужно заставить ее это сделать, сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Путин, Украина, Россия
Путиным движет страх - Ермак / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Угрозы руководителя страны-агрессора России Владимира Путина указывают на его страх. Чтобы заставить врага прекратить террор, нужны сильные решения, которые предполагают уничтожение военных объектов, откуда наносят удары оккупанты. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Российский террор начинается на складах оружия, аэродромах и военных базах на территории РФ. Если Россия не готова прекратить террор добровольно, нужно заставить их это сделать силой. Любые угрозы они делают от страха упустить возможности убивать людей", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Андрей Ермак подчеркнул, что отмена эмбарго для Украины на удары вглубь РФ разрешит проблемы вражеского террора и не позволит ему расшириться на другие мировые государства.

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Удары вглубь России оружием Запада – главные новости по теме:

Президент РФ Владимир Путин разразился угрозами в адрес Запада в ответ на дискуссии относительно разрешения Украине бить западным оружием по российской территории.

По мнению Путина, это будет означать, мол, прямое участие НАТО в российско-украинской войне.

Соединенные Штаты и Великобритания уже разрешили Украине наносить удары вглубь территории России, предположили журналисты The Guardian. Впрочем, Вашингтон и Лондон официальных заявлений не делали.

Путин может применить ядерное оружие в рамках учений на территории России в ответ на разрешение ВСУ бить вглубь РФ, считают в Reuters. Согласно оценкам экспертов, сценарий возможен – Путин, таким образом, может попытаться напугать Запад.

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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