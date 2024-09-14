Без официальных объявлений: США и Британия разрешили Украине бить по РФ - Guardian

Развертывание ракет должно быть частью более широкого плана, направленного на прекращение полномасштабной войны.

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США и Британия, вероятно, разрешили Украине бить по РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, defense.gov

Соединенные Штаты и Великобритания предоставили Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами по объектам в тылу России, но не объявили об этом официально. Об этом сообщает The Guardian.

Издание со ссылкой на собственные источники отметило, что Лондон и Вашингтон решили разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, но еще не готовы объявить об этом.

"Развертывание ракет, добавляют западные чиновники, должно быть частью более широкого плана, направленного на прекращение полномасштабной войны", - говорится в сообщении. видео дня

Кроме того, Байден не воспринимает версию Путина о том, что использование Storm Shadow для ударов по целям в России будет равносильным началу войны НАТО с Москвой.

Что известно о The Guardian The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Финляндия и Швеция не ограничивали Украину в использовании их оружия для ударов по территории России. Однако его применение должно соответствовать международному праву.

Издание Politico писало, что в сентябре может быть принято решение США и Британией о снятии ограничений для дальнобойных ударов Украины по стране-агрессору России.

Также говорилось о том, что Украина может получить разрешение Соединенных Штатов на дальнобойные удары по территории страны-агрессора РФ, но без использования американского оружия.

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