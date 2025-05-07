Как в Украине появилась гречка: историк удивил ответом

О чем идет речь в материале:
- Как гречка попала в Украину
- Как называли гречку в разных европейских странах
Гречка - достаточно популярный продукт в Украине. Кашу могут есть как на завтрак, так на обед или ужин. Однако мало кто задумывался над тем, как в Украине появилась эта культура. Главред выяснил, что гречка прочно укоренилась в украинской кухне и культуре и имеет удивительную историю.
Украинский историк Александр Алферов на своем YouTube-канале рассказал об истории появления гречки в Украине.
По словам историка, родина гречки - Гималаи и Тибет, откуда она начала свое путешествие к украинским землям.
На территорию Украины эта культура попала вместе со скифами и сарматами тысячелетия назад, но настоящий расцвет ее популярности пришелся на времена Руси.
При этом историк добавляет, что существует версия второго "открытия" гречки на украинской территории - ее появление связано с греческими монахами, которые принесли эту культуру в Европу.
В разных европейских странах эта культура получила разные названия, отражающие пути ее распространения: французы и итальянцы называют ее "сарацинским зерном", чехи - "языческим", а испанцы - "турецким". В Восточной Европе - "татарским". Историк подчеркивает, что эти названия указывают на то, что гречка попала в Европу в период крестовых походов.
Историк Алферов добавляет, что гречка идеально подходила для украинских земель. Ведь в условиях постоянной нестабильности и частых нападений на украинское пограничье культура не нуждалась в сложном уходе. Именно из-за распространенности выращивания гречки казаки начали называть крестьян "гречкосеями".
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Кто такой Александр Алферов?
Александр Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, майор ВСУ, пишет Википедия.
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