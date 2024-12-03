Получится вкуснее обычной: как готовить зеленую гречку - главные правила

Зеленая гречка - блюдо, которое вызывает у хозяек много вопросов.

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Как готовить зеленую гречку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем зеленая гречка отличается от обычной

Как её готовить

Зеленая гречка - это не обработанная термически гречневая крупа. Её можно варить и подавать как гарнир или добавлять в супы. Однако, некоторые хозяйки не всегда знают, как готовить такой вид крупы.

Главред решил разобраться, как правильно варить зеленую гречку.

Нужно ли замачивать зеленую гречку перед варкой

По словам повара Евгения Клопотенко, перед тем, как начать готовить гречку, её нужно промыть холодной водой. Это надо делать до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Далее нужно замочить гречку водой в пропорции 1:2 на ночь, чтобы она равномерно разбухла и могла равномерно приготовиться.

Как готовить зеленую гречку

Разбухшую гречку процедите через сито, залейте кипятком в соотношении 1:2 и закройте полотенцем или крышкой. Метод запаривания, а не варки, помогает сохранить максимальное количество полезных веществ в гречке. Через 20-30 минут она будет готова. Перед употреблением еще раз процедите её.

В чем разница между зеленой и обычной гречкой

По сути это одна и та же крупа, отличающаяся лишь способом обработки. Зеленая гречка - это сырые и необработанные зернышки, а коричневая - термически обработанная. Обрабатывают её для того, чтобы существенно продлить срок хранения и облегчить процесс приготовления.

Как варить крупы / Инфографика: Главред

Необработанная крупа более полезна, чем термически обработанная, ведь в ней сохраняется больше витаминов и микроэлементов.

Кроме того, зеленая гречка тверже и требует больше времени для приготовления.

Как лучше есть зеленую гречку - видео:

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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